В Москве хотят урезать расходы по программе «Моя улица» на 1,7 млрд рублей
Власти Москвы урезали финансирование программы «Моя улица» почти на 2%. Это следует из проекта столичного бюджета на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.
На реализацию программы в ближайшие три года планируется выделить 91,8 млрд руб. (26 млрд — в 2022 г., 34,6 млрд — в 2023 г. и 31 млрд — в 2024 г.). В прошлогоднем бюджете на эту статью было заложено 93,5 млрд руб. Тогда предполагалось, что в 2022 г. на нее потратят 33 млрд, а в 2023 г. — 32 млрд.
В целом расходы на программу городского благоустройства «Развитие городской среды» вырастут на 9,5% по сравнению с прошлогодним бюджетом, с 3-5 до 334 млрд руб. Правительство предлагает потратить на нее 106,9 млрд руб. в 2022 г., 113,1 млрд — в 2023-м и еще 113,9 млрд — в 2024-м. Помимо благоустройства улиц по программе «Моя улица» она также включает в себя озеленение города, комплексное развитие жилых районов, благоустройство парков и содержание памятников.
Проект нового трехлетнего бюджета внес на рассмотрение Мосгордумы в пятницу, 15 октября, мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, дефицит столичного бюджета составит 372 млрд руб. в 2022 г., 288 млрд — в 2023-м, и 225,1 млрд — в 2024-м. На развитие транспортной системы в 2022–2024 гг. предлагается выделить 2,5 трлн руб. (на 400 млрд руб. больше, чем в прошлогоднем бюджете), на здравоохранение заложено 2,4 трлн руб. (на 300 млрд больше), на образование — 1,38 трлн руб. (на 120 млн больше). Заметно выросли планируемые бюджетные расходы на программу «Жилье». В ближайшие три года на нее хотят потратить 869 млрд руб. (В прошлой версии бюджета — 678 млрд).