В Москве хотят урезать расходы по программе «Моя улица» на 1,7 млрд рублей

Проект нового трехлетнего бюджета внес на рассмотрение Мосгордумы в пятницу, 15 октября, мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, дефицит столичного бюджета составит 372 млрд руб. в 2022 г., 288 млрд — в 2023-м, и 225,1 млрд — в 2024-м. На развитие транспортной системы в 2022–2024 гг. предлагается выделить 2,5 трлн руб. (на 400 млрд руб. больше, чем в прошлогоднем бюджете), на здравоохранение заложено 2,4 трлн руб. (на 300 млрд больше), на образование — 1,38 трлн руб. (на 120 млн больше). Заметно выросли планируемые бюджетные расходы на программу «Жилье». В ближайшие три года на нее хотят потратить 869 млрд руб. (В прошлой версии бюджета — 678 млрд).