Макрон поддержал выплату французам компенсаций из-за высоких цен на электричество

В целом по Европе в текущем году запасы газа в подземных хранилищах упали до 75%. Это минимальный показатель за последние 10 лет, в прошлом году он составлял 94%. Как сообщал зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Ранее группа депутатов Европарламента заявила, что рекордный рост цен произошел из-за действий российского «Газпрома», который якобы стремится таким образом принудить Европу дать разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В России такие обвинение назвали абсурдными и объяснили рост цен объективными факторами, такими как климат и рост потребления электроэнергии на фоне снятия коронавирусных ограничений.