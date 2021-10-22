Макрон поддержал выплату французам компенсаций из-за высоких цен на электричество
Президент Франции Эммануэль Макарон поддержал выплату компенсаций гражданам за рост цен на электроэнергию.
«Я думаю, что это более справедливо и целенаправленно», — приводит «РИА Новости» слова Макрона на пресс-конференции в Брюсселе о мерах, введенных французским правительством.
Накануне премьер-министр республики Жан Кастекс объявил, что каждый француз, чья зарплата не превышает €2000 в месяц, получит компенсацию в размере €100 до конца года из-за подорожания электроэнергии. Всего на выплаты будет выделено порядка €3,8 млрд. Кроме того, цены на газ в стране будут заморожены до конца 2022 г. По словам Кастекса, это решение обусловлено более медленным, чем предполагалось, снижением мировых цен.
Цена на газ на спотовых площадках в Европе стабильно держится выше отметки в €1000 за тысячу кубометров с середины сентября, на максимуме уровень цен приближался к €2000. Средний годовой счет на электроэнергию жителей некоторых европейских стран, включая Францию, уже вырос на €500-600. Ранее в октябре Париж предложил реформировать энергетический рынок ЕС, в том числе путем введения регулируемых тарифов для потребителей.
В целом по Европе в текущем году запасы газа в подземных хранилищах упали до 75%. Это минимальный показатель за последние 10 лет, в прошлом году он составлял 94%. Как сообщал зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет. Ранее группа депутатов Европарламента заявила, что рекордный рост цен произошел из-за действий российского «Газпрома», который якобы стремится таким образом принудить Европу дать разрешения на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». В России такие обвинение назвали абсурдными и объяснили рост цен объективными факторами, такими как климат и рост потребления электроэнергии на фоне снятия коронавирусных ограничений.