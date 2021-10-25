В Москве утвердили льготную программу кредитования крупного бизнеса

«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.