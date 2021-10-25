В Москве утвердили льготную программу кредитования крупного бизнеса
Правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования для крупных компаний — с численностью сотрудников свыше 250 человек — из отраслей, признанных пострадавшими во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Мерой поддержки смогут воспользоваться компании из сферы культуры, общепита, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. В рамках программы организациям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Таким образом, ее размер для бизнеса составит до 6% годовых.
Максимальная сумма кредита — 500 млн руб. Срок субсидирования по программе составит один год.
Ранее, в мае 2020 г., аналогичная льготная программа была запущена в Москве для предприятий малого и среднего бизнеса. Размер ссуды для таких компаний достигает 100 млн руб., субсидируемой ставки — 8%. Таким образом, оформить кредит столичные субъекты МСП могут под 3−7% годовых. Программа действует до 31 декабря этого года.