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В Москве утвердили льготную программу кредитования крупного бизнеса

Ведомости

Правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования для крупных компаний — с численностью сотрудников свыше 250 человек — из отраслей, признанных пострадавшими во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до двух миллиардов рублей», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мерой поддержки смогут воспользоваться компании из сферы культуры, общепита, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. В рамках программы организациям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Таким образом, ее размер для бизнеса составит до 6% годовых. 

Максимальная сумма кредита — 500 млн руб. Срок субсидирования по программе составит один год. 

Ранее, в мае 2020 г., аналогичная льготная программа была запущена в Москве для предприятий малого и среднего бизнеса. Размер ссуды для таких компаний достигает 100 млн руб., субсидируемой ставки — 8%. Таким образом, оформить кредит столичные субъекты МСП могут под 3−7% годовых. Программа действует до 31 декабря этого года. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных