Стоимость аренды элитного жилья в Москве обновила исторический рекорд

В компании подсчитали, что с начала года средняя предлагаемая ставка аренды увеличилась на 12%. Среди причин такого роста аналитики назвали сокращение предложения (на 29% за год) и сентябрьскую активизацию спроса из-за начала делового сезона, а также зависимость аренды от цен на рынке покупки-продажи недвижимости. В Savills отметили, что не видят причин для текущая стоимость аренды элитного жилья может продолжить свой рост, хотя он окажется не столь динамичным.