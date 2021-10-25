Стоимость аренды элитного жилья в Москве обновила исторический рекорд
Средняя ставка аренды на московском рынке элитного жилья по итогам сентября выросла до исторического максимума в 375 800 руб. в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство элитной недвижимости Savills. Предыдущий рекорд в 370 000 руб. в месяц был поставлен в июле текущего года.
В компании подсчитали, что с начала года средняя предлагаемая ставка аренды увеличилась на 12%. Среди причин такого роста аналитики назвали сокращение предложения (на 29% за год) и сентябрьскую активизацию спроса из-за начала делового сезона, а также зависимость аренды от цен на рынке покупки-продажи недвижимости. В Savills отметили, что не видят причин для текущая стоимость аренды элитного жилья может продолжить свой рост, хотя он окажется не столь динамичным.
По данным агентства недвижимости «Метриум», в Москве на рынке элитного жилья продается около 1,15 тыс. квартир и апартаментов. В среднем квадратный метр в готовых новостройках стоит 898 тыс. рублей, в строящихся комплексах — 1,4 млн рублей. Такая разница объясняется резким ростом цен на новостройки в 2020–2021 гг.
Предложение на московском рынке элитного жилья в III квартале снизилось до 217 000 кв. м, что на 36% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщала ранее консалтинговая компания Knight Frank. Это наиболее низкий квартальный показатель с апреля-июня 2016 г. Эксперты связывают снижение предложения с отсутствием новых проектов (значительная часть жилья была распродана из-за отложенного спроса в результате пандемии, количество пригодных для строительства земельных участков становится все меньше, а стройматериалы продолжают дорожать).