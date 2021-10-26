В России предложили вкладывать средства ФНБ в «зеленые» проекты

В октябре объем резервного фонда достиг рекордных $191 млрд (13,9 трлн руб.). По прогнозам правительства, этот показатель вырастет до $300 млрд, однако накопления денег в ФНБ, сверх которого можно тратить средства фонда, могут повысить с 7 до 10% ВВП. Это делается для того, чтобы снизить долгосрочные риски, которые могут возникнуть в случае энергетического перехода и падения спроса на нефть. Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявлял, что Россия планирует добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 г.