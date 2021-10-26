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В России предложили вкладывать средства ФНБ в «зеленые» проекты

Ведомости

Минфин РФ предложил финансировать проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с учетом принципов устойчивого развития, рассказал агентству Bloomberg замглавы ведомства Тимур Максимов.

По его словам, предложение находится на рассмотрении правительства, при этом оно не затрагивает уже утвержденные проекты. Сейчас к инфраструктурным проектам, финансируемым за счет средств ФНБ, не предъявляются требования по соответствию критериям устойчивого развития.

«В существующей ситуации есть риск, что на фоне глобального перехода к низкоуглеродной экономике проекты, претендующие на финансирование из Фонда национального благосостояния, не смогут быть успешно завершены», — сказал Максимов.

Как отмечает Bloomberg, Центробанк поддерживает позицию Минфина.

В ближайшие три года власти России планируют выделить на инфраструктурные проекты из ФНБ порядка $35 млрд. Из них более трети планируется инвестировать в строительство комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги в Ленинградской области. Ожидается, что завод станет крупнейшим по объему переработки газа в России и крупнейшим по объему производства СПГ в Северо-Западной Европе.

В октябре объем резервного фонда достиг рекордных $191 млрд (13,9 трлн руб.). По прогнозам правительства, этот показатель вырастет до $300 млрд, однако накопления денег в ФНБ, сверх которого можно тратить средства фонда, могут повысить с 7 до 10% ВВП. Это делается для того, чтобы снизить долгосрочные риски, которые могут возникнуть в случае энергетического перехода и падения спроса на нефть. Ранее в октябре президент России Владимир Путин заявлял, что Россия планирует добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 г.

На фоне растущих опасений по поводу изменения климата «зеленые» инвестиции стали рассматривать суверенные фонды и других стран. Так, государственный пенсионный фонд Норвегии — крупнейший суверенный фонд в мире с объемом в $1,3 трлн — уже распродал весь пакет акций компаний, которые работают в сфере разведки и добычи нефти. Саудовская Аравия тем временем рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций к концу года.

Ранее по теме: Минфин заложил увеличение порога инвестирования ФНБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных