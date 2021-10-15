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Bloomberg сообщил о желании Путина сохранить средства ФНБ «на черный день»

Ведомости

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России достиг рекордного уровня благодаря растущим доходам от нефти и газа и президент страны Владимир Путин хочет сохранить эти дополнительные средства на «черный день», сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к правительству. 

По словам собеседников агентства, после одобрения расходов в $35 млрд из ФНБ на инфраструктурные проекты глава государства приказал правительству ограничить дальнейшие траты. Объем ФНБ на 1 октября, по данным Минфина, составил 13,9 трлн руб., или 12% от прогнозируемого ВВП на 2021 г. При этом месяцем ранее он превышал 14 трлн руб. 

«Бережливое отношение к нефтяным доходам является огромным плюсом для привлекательности России для иностранных портфельных инвесторов», — отметила заместитель главного экономиста Международного института финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова. 

Bloomberg уточняет, что, по прогнозу правительства, объем ФНБ в 2024 г. превысит $300 млрд против $190,5 на данный момент. Дополнительные средства необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода», поскольку переход от нефти и газа к низкоуглеродным источникам энергии на основных потребительских рынках может нанести серьезный удар по России, полагают в Минфине.

1 октября Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность повышения с 7 до 10% ВВП порога, при котором можно тратить средства ФНБ. Как ранее сообщали «Ведомости», Минфин включил инициативу в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.» для «снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом».

Ранее по теме: Минфин заложил увеличение порога инвестирования ФНБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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