Bloomberg сообщил о желании Путина сохранить средства ФНБ «на черный день»
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России достиг рекордного уровня благодаря растущим доходам от нефти и газа и президент страны Владимир Путин хочет сохранить эти дополнительные средства на «черный день», сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к правительству.
По словам собеседников агентства, после одобрения расходов в $35 млрд из ФНБ на инфраструктурные проекты глава государства приказал правительству ограничить дальнейшие траты. Объем ФНБ на 1 октября, по данным Минфина, составил 13,9 трлн руб., или 12% от прогнозируемого ВВП на 2021 г. При этом месяцем ранее он превышал 14 трлн руб.
«Бережливое отношение к нефтяным доходам является огромным плюсом для привлекательности России для иностранных портфельных инвесторов», — отметила заместитель главного экономиста Международного института финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова.
Bloomberg уточняет, что, по прогнозу правительства, объем ФНБ в 2024 г. превысит $300 млрд против $190,5 на данный момент. Дополнительные средства необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода», поскольку переход от нефти и газа к низкоуглеродным источникам энергии на основных потребительских рынках может нанести серьезный удар по России, полагают в Минфине.
1 октября Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность повышения с 7 до 10% ВВП порога, при котором можно тратить средства ФНБ. Как ранее сообщали «Ведомости», Минфин включил инициативу в проект «Основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 гг.» для «снижения долгосрочных бюджетных рисков, связанных с энергопереходом».