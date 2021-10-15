Bloomberg сообщил о желании Путина сохранить средства ФНБ «на черный день»

Bloomberg уточняет, что, по прогнозу правительства, объем ФНБ в 2024 г. превысит $300 млрд против $190,5 на данный момент. Дополнительные средства необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода», поскольку переход от нефти и газа к низкоуглеродным источникам энергии на основных потребительских рынках может нанести серьезный удар по России, полагают в Минфине.