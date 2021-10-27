Аналитики назвали популярные у россиян страны для покупки недвижимости
Греция стала самым востребованным направлением среди состоятельных россиян для инвестиций в недвижимость, сообщает Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank за III квартал 2021 г.
На балканскую страну пришлось 20% всех запросов клиентов. Чуть меньше граждан России хотят купить недвижимость в Португалии (19%) и на Кипре (13%). Четвертое и пятое места заняли Испания (7%) и Великобритания (5%), соответственно.
При этом, отметили в агентстве, россиян в Греции интересовала покупка квартир в Афинах стоимостью до 300 000 евро для последующей сдачи в аренду, а также виллы на Крите и апартаменты на Пелопоннесе стоимостью от 1 млн до 4 млн евро.
В Португалии российские инвесторы предпочитают покупать номера в отелях и в проектах, аккредитованных программой ВНЖ, а также недвижимость на гольф-курортах. Среднюю стоимость недвижимости в Knight Frank оценили в диапазоне 400 000-500 000 евро.
Как подсчитали аналитики, две трети запросов состоятельных россиян на покупку недвижимости за рубежом связаны с желанием получить второе гражданство, 20% клиентов хотят купить недвижимость для собственного проживания, еще 14% — для инвестиций, включая покупку апартаментов под сдачу и использование помещений для логистики и торговли.
В основном недвижимость в других странах покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска, сообщили в агентстве.
По данным компании Barnes International Moscow, спрос на зарубежную недвижимость со стороны россиян в 2021 г. вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом 70% клиентских обращений касаются покупки жилья для получения ВНЖ или паспорта, лишь 20% — для инвестиций, и 10% — для собственного проживания.