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Аналитики назвали популярные у россиян страны для покупки недвижимости

Ведомости

Греция стала самым востребованным направлением среди состоятельных россиян для инвестиций в недвижимость, сообщает Forbes со ссылкой на данные агентства недвижимости Knight Frank за III квартал 2021 г.

На балканскую страну пришлось 20% всех запросов клиентов. Чуть меньше граждан России хотят купить недвижимость в Португалии (19%) и на Кипре (13%). Четвертое и пятое места заняли Испания (7%) и Великобритания (5%), соответственно.

При этом, отметили в агентстве, россиян в Греции интересовала покупка квартир в Афинах стоимостью до 300 000 евро для последующей сдачи в аренду, а также виллы на Крите и апартаменты на Пелопоннесе стоимостью от 1 млн до 4 млн евро. 

В Португалии российские инвесторы предпочитают покупать номера в отелях и в проектах, аккредитованных программой ВНЖ, а также недвижимость на гольф-курортах. Среднюю стоимость недвижимости в Knight Frank оценили в диапазоне 400 000-500 000 евро.

Как подсчитали аналитики, две трети запросов состоятельных россиян на покупку недвижимости за рубежом связаны с желанием получить второе гражданство, 20% клиентов хотят купить недвижимость для собственного проживания, еще 14% — для инвестиций, включая покупку апартаментов под сдачу и использование помещений для логистики и торговли.

В основном недвижимость в других странах покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска, сообщили в агентстве.

По данным компании Barnes International Moscow, спрос на зарубежную недвижимость со стороны россиян в 2021 г. вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом 70% клиентских обращений касаются покупки жилья для получения ВНЖ или паспорта, лишь 20% — для инвестиций, и 10% — для собственного проживания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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