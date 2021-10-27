Аналитики назвали популярные у россиян страны для покупки недвижимости

По данным компании Barnes International Moscow, спрос на зарубежную недвижимость со стороны россиян в 2021 г. вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом 70% клиентских обращений касаются покупки жилья для получения ВНЖ или паспорта, лишь 20% — для инвестиций, и 10% — для собственного проживания.