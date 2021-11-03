Forbes узнал о новых вариантах налоговых ставок для небольших компаний в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) с июля этого года разрабатывает экспериментальную «автоматизированную систему налогообложения». 1 ноября на совещании с участием заместителя министра финансов России Алексея Сазанова власти обсуждали два варианта налоговой ставки для микро- и малых предприятий: 7% от доходов или 18%, если будет применяться схема «доходы минус расходы». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участников встречи.