Forbes узнал о новых вариантах налоговых ставок для небольших компаний в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) с июля этого года разрабатывает экспериментальную «автоматизированную систему налогообложения». 1 ноября на совещании с участием заместителя министра финансов России Алексея Сазанова власти обсуждали два варианта налоговой ставки для микро- и малых предприятий: 7% от доходов или 18%, если будет применяться схема «доходы минус расходы». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участников встречи.
«Конечно, бизнес выступает за применение именно этого варианта, он выгоднее. Но все будет зависеть от результата переговоров с Минфином», — заявил собеседник издания.
Другой источник Forbes, знакомый с деталями обсуждения, рассказал, что таким образом власти хотят приблизить ставки к предусмотренным при упрощенной системе налогообложения (УСН): 6% со всех доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. Вдобавок предлагается повысить лимит по числу сотрудников предприятия, которое может присоединиться к данному режиму, с пяти до 10 человек.
Сейчас в отношении малого бизнеса, кроме УСН, действует общая система налогообложения со ставкой на прибыль в 20% для юридических лиц и НДФЛ в 13% — для индивидуальных предпринимателей (ИП). У последних также есть патентная система налогообложения — со ставкой 6% от потенциального дохода.
Новый разрабатываемый режим предполагает более высокие ставки, нежели УСН. Однако при этом малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за сотрудников и подачи отдельной отчетности. Вдобавок им могут предоставить другие льготы, отмечает издание.