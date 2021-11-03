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Экономика

Forbes узнал о новых вариантах налоговых ставок для небольших компаний в России

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) с июля этого года разрабатывает экспериментальную «автоматизированную систему налогообложения». 1 ноября на совещании с участием заместителя министра финансов России Алексея Сазанова власти обсуждали два варианта налоговой ставки для микро- и малых предприятий: 7% от доходов или 18%, если будет применяться схема «доходы минус расходы». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на участников встречи.

«Конечно, бизнес выступает за применение именно этого варианта, он выгоднее. Но все будет зависеть от результата переговоров с Минфином», — заявил собеседник издания.

Другой источник Forbes, знакомый с деталями обсуждения, рассказал, что таким образом власти хотят приблизить ставки к предусмотренным при упрощенной системе налогообложения (УСН): 6% со всех доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. Вдобавок предлагается повысить лимит по числу сотрудников предприятия, которое может присоединиться к данному режиму, с пяти до 10 человек.

Сейчас в отношении малого бизнеса, кроме УСН, действует общая система налогообложения со ставкой на прибыль в 20% для юридических лиц и НДФЛ в 13% — для индивидуальных предпринимателей (ИП). У последних также есть патентная система налогообложения — со ставкой 6% от потенциального дохода.

Новый разрабатываемый режим предполагает более высокие ставки, нежели УСН. Однако при этом малый бизнес могут освободить от уплаты страховых взносов за сотрудников и подачи отдельной отчетности. Вдобавок им могут предоставить другие льготы, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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