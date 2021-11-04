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Экономика

Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2011 года

Ведомости

Международные цены на продовольственные товары поднялись до нового пикового значения, превысив уровень июля 2011 года. По сравнению с сентябрем рост составил 3%, рост индекса продовольственных цен продолжается третий месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Значение индекса цен на зерновые в октябре выросло на 3,2%. Рост индекса цен на растительные масла до рекордных 9,6% обусловлен изменением котировок цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел, отмечает ФАО. Цены на пальмовое масло растут четвертый месяц подряд из-за низких объемов производства в Малайзии, где наблюдается нехватка работников‑мигрантов.

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Рост цен на молоко объясняют в ФАО активизацией мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко и стремлением покупателей увеличить запасы. 

При этом третий месяц подряд в том числе из-за сокращения закупок свинины Китаем снижаются цены на мясо, индекс потерял 0,7%. 

Сахар впервые за полгода начал снижаться в цене, это вызвано ограниченным импортным спросом на мировых рынках, прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда, а также ослаблением обменного курса бразильского реала к доллару США, говорится в сообщении. 

Ранее стало известно о подорожании до максимального за 10 лет значения стандартного завтрака. Financial Times проанализировала стоимость продуктов для приготовления типичных утренних блюд и определила «индекс завтрака», который рассчитывается из стоимости кофе, молока, сахара, овса, пшеницы и апельсинового сока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных