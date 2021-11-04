Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2011 года

Значение индекса цен на зерновые в октябре выросло на 3,2%. Рост индекса цен на растительные масла до рекордных 9,6% обусловлен изменением котировок цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел, отмечает ФАО. Цены на пальмовое масло растут четвертый месяц подряд из-за низких объемов производства в Малайзии, где наблюдается нехватка работников‑мигрантов.