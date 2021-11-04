Мировые цены на продовольствие достигли максимума с 2011 года
Международные цены на продовольственные товары поднялись до нового пикового значения, превысив уровень июля 2011 года. По сравнению с сентябрем рост составил 3%, рост индекса продовольственных цен продолжается третий месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).
Значение индекса цен на зерновые в октябре выросло на 3,2%. Рост индекса цен на растительные масла до рекордных 9,6% обусловлен изменением котировок цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел, отмечает ФАО. Цены на пальмовое масло растут четвертый месяц подряд из-за низких объемов производства в Малайзии, где наблюдается нехватка работников‑мигрантов.
Рост цен на молоко объясняют в ФАО активизацией мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко и стремлением покупателей увеличить запасы.
При этом третий месяц подряд в том числе из-за сокращения закупок свинины Китаем снижаются цены на мясо, индекс потерял 0,7%.
Сахар впервые за полгода начал снижаться в цене, это вызвано ограниченным импортным спросом на мировых рынках, прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны Индии и Таиланда, а также ослаблением обменного курса бразильского реала к доллару США, говорится в сообщении.
Ранее стало известно о подорожании до максимального за 10 лет значения стандартного завтрака. Financial Times проанализировала стоимость продуктов для приготовления типичных утренних блюд и определила «индекс завтрака», который рассчитывается из стоимости кофе, молока, сахара, овса, пшеницы и апельсинового сока.