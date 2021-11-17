Бизнес рассказал о дефиците топлива на АЗС в ДФО и Сибири

Руководитель группы компаний «Омни», объединяющей три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае, Денис Писаревский пояснил, что из-за сильного роста цен на топливо в опте сейчас заправки вынуждены работать в убыток. При этом нефтяные компании могут компенсировать потери доходами от продажи нефтепродуктов и за счет механизма демпфера, предусматривающего выплаты из федерального бюджета. Например, Независимая нефтегазовая компания (ННК) за счет собственных средств на фоне роста цен на бирже сдерживает удорожание топлива в рознице.