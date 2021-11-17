Бизнес рассказал о дефиците топлива на АЗС в ДФО и Сибири
Жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с дефицитом топлива из-за ухудшения положения независимых АЗС, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Руководитель группы компаний «Омни», объединяющей три нефтебазы и 49 АЗС в Иркутской области и Забайкальском крае, Денис Писаревский пояснил, что из-за сильного роста цен на топливо в опте сейчас заправки вынуждены работать в убыток. При этом нефтяные компании могут компенсировать потери доходами от продажи нефтепродуктов и за счет механизма демпфера, предусматривающего выплаты из федерального бюджета. Например, Независимая нефтегазовая компания (ННК) за счет собственных средств на фоне роста цен на бирже сдерживает удорожание топлива в рознице.
В итоге возникает ситуация, когда население отдает предпочтение крупным сетям, где цены ниже, чем у независимых АЗС. «В ряде регионов независимые АЗС из-за диспаритета оптовых и розничных цен сталкиваются с ситуацией, когда они вынуждены ставить цены на 5–7 рублей выше, чем у ВИНКов (вертикально интегрированных нефтяных компаний). В итоге потребитель уходит за ценой в крупные сети, а независимый сектор теряет клиентов», — пояснил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.
Результатом сложившейся ситуации становится банкротство независимых АЗС, которые тем не менее превалируют во многих регионах страны. Кроме того, такие заправки не могут запасать топливо наперед из-за сложного финансового положения и отказов банков в кредитовании. В конечном счете независимые АЗС закрываются или сокращают ассортимент. Это приводит к дефициту бензина и дизеля в регионах и возникновению очередей на заправках.
В Минэнерго, в свою очередь, заявили, что не получали информацию о нехватке топлива в ДФО. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 27 октября призвала нефтяников не допустить дальнейшего роста цен на бензин и дизель, «настоятельно рекомендовала» увеличить объемы производства нефтепродуктов, а также указала на необходимость обратить внимание на обеспечение топливом ДФО.
16 ноября стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила рекорд, достигнув 61 528 руб. за тонну. Цена бензина АИ-92 снизилась на 1,81%, до 50 582 руб. за тонну, а АИ-95 — на 1,58%, до 52 104 руб. за тонну. Однако в годовом вырвжении стоимость АИ-92 увеличилась на 10%, АИ-95 — на 7,5%, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.
По данным Росстата на 8 ноября, средняя стоимость на бензин в России составила 49,37 руб. за литр: 46,44 руб. за АИ-92, 50,23 руб. — за АИ-95, 58,13 руб. — за АИ-98. Дизельное топливо продается по 51,59 руб. за литр.