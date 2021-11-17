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Экономика

Белоруссия прекратит поставлять электроэнергию на Украину

Ведомости

Белоруссия с завтрашнего дня не будет поставлять на Украину электроэнергию, сообщили «РИА Новости» в белорусском министерстве энергетики.

«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — сказано в сообщении.

Белоруссия рассмотрит возможность новых продаж «с учетом технических возможностей», рассказали в министерстве. Других деталей там не сообщили. 

9 ноября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что «Белэнерго» направило участникам энергетического рынка письмо, уведомив об остановке поставок электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что подобное решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта в республику.

Ранее по теме: Белоруссия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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