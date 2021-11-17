Белоруссия прекратит поставлять электроэнергию на Украину
Белоруссия с завтрашнего дня не будет поставлять на Украину электроэнергию, сообщили «РИА Новости» в белорусском министерстве энергетики.
«Поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений», — сказано в сообщении.
Белоруссия рассмотрит возможность новых продаж «с учетом технических возможностей», рассказали в министерстве. Других деталей там не сообщили.
9 ноября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что «Белэнерго» направило участникам энергетического рынка письмо, уведомив об остановке поставок электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что подобное решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта в республику.