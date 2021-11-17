Белоруссия прекратит поставлять электроэнергию на Украину

9 ноября украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что «Белэнерго» направило участникам энергетического рынка письмо, уведомив об остановке поставок электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что подобное решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта в республику.