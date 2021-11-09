Газета
Бизнес

Белоруссия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину

Ведомости

«Белэнерго» направило письмо участникам энергетического рынка с уведомлением, что с ноября компания не будет поставлять электроэнергию в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров, сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на письмо. 

По данным издания, письмо «Белэнерго» получили несколько участников рынка, в том числе государственный «Энергоатом», однако неизвестно, получили ли его все компании. Возможно, импортировать электричество сможет одна или несколько украинских компаний. Письмо было отправлено 8 ноября, поэтому, возможно, поставки прекратятся 9 ноября. 

По данным «Укрэнерго», 8 ноября Украина импортирует из Белоруссии 400 МВтч электроэнергии. 

Депутат Евгений Шевченко сообщил, что такое решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта на Украину. Деньги от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт сетей, который не планируется делать из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо «Белэнерго» касается только рамочных соглашений, поэтому технически импорт может продолжиться. 

6 ноября украинская компания «ТЭТ групп» начала импорт электричества из Белоруссии в объеме 5 МВт в год. Это единственная компания, которая импортирует электричество из Белоруссии. 1 ноября в объединенной энергосистеме Украины цены на электричество для бизнеса выросли на 27,7%. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных