Белоруссия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину
«Белэнерго» направило письмо участникам энергетического рынка с уведомлением, что с ноября компания не будет поставлять электроэнергию в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров, сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на письмо.
По данным издания, письмо «Белэнерго» получили несколько участников рынка, в том числе государственный «Энергоатом», однако неизвестно, получили ли его все компании. Возможно, импортировать электричество сможет одна или несколько украинских компаний. Письмо было отправлено 8 ноября, поэтому, возможно, поставки прекратятся 9 ноября.
По данным «Укрэнерго», 8 ноября Украина импортирует из Белоруссии 400 МВтч электроэнергии.
Депутат Евгений Шевченко сообщил, что такое решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта на Украину. Деньги от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт сетей, который не планируется делать из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо «Белэнерго» касается только рамочных соглашений, поэтому технически импорт может продолжиться.
6 ноября украинская компания «ТЭТ групп» начала импорт электричества из Белоруссии в объеме 5 МВт в год. Это единственная компания, которая импортирует электричество из Белоруссии. 1 ноября в объединенной энергосистеме Украины цены на электричество для бизнеса выросли на 27,7%.