Белоруссия может отказаться от поставок электроэнергии на Украину

Депутат Евгений Шевченко сообщил, что такое решение было принято из-за отсутствия экономической выгоды для экспорта на Украину. Деньги от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт сетей, который не планируется делать из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети. Письмо «Белэнерго» касается только рамочных соглашений, поэтому технически импорт может продолжиться.