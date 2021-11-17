Росстат оценил рост ВВП России в III квартале в 4,3%
ВВП России вырос на 4,3% в III квартале этого года относительно аналогичного периода 2020 г., следует из предварительной оценки Росстата. Уточненные данные ведомство представит 15 декабря.
В III квартале прошлого года экономика страны упала на 3,5%, следует из материалов Росстата. Текущий показатель является самым высоким для рассматриваемого периода с 2011 г. — тогда он составил 5%.
Росстат отметил увеличение пассажирооборота в июле-сентябре 2021 г. на 49% в годовом выражении. Объем оптового товарооборота вырос на 6,7%, а розничного — на 5,3%. В строительной отрасли показатель повысился на 5%, а в обрабатывающих производствах — на 3,7%. В то же время в сельском хозяйстве наблюдалось снижение производства на 6,2%, сказано в сообщении ведомства.
Тем не менее показатель III квартала более чем вдвое уступает данным за II квартал, когда ВВП вырос на 10,5%. Это стало максимальным значением для периода апреля-июня за всю историю наблюдений и рекордом с III квартала 2000 г. В I квартале экономика страны упала на 0,7% год к году.
12 ноября президент России Владимир Путин заявил, что ВВП страны по итогам 2021 г. может вырасти на 4,7%. В таком случае годовой показатель станет рекордным с 2008 г. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса экономика упала на 3% — это максимальное снижение с 2009 г. В допандемийном 2019 г. ВВП России вырос на 2%.
Оценка, озвученная президентом, превышает прогноз Минэкономразвития, которое ожидает роста экономики на 4,2%. ЦБ 22 октября представил оценку в диапазоне 4-4,5%. Европейский банк реконструкции и развития ранее улучшил свой прогноз с 3,3 до 4,3%, а международное рейтинговое агентство Moody’s — с 3,2 до 4,8%.