Росстат оценил рост ВВП России в III квартале в 4,3%

Тем не менее показатель III квартала более чем вдвое уступает данным за II квартал, когда ВВП вырос на 10,5%. Это стало максимальным значением для периода апреля-июня за всю историю наблюдений и рекордом с III квартала 2000 г. В I квартале экономика страны упала на 0,7% год к году.