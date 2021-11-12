Путин допустил рост экономики России на 4,7% в 2021 году
ВВП России по итогам 2021 г. может вырасти на 4,7%, заявил президент России Владимир Путин на саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество». Стенограмма речи главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 г., по нашим оценкам, он составит до 4,7%. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель», — сказал Путин.
Если ВВП России за 2021 г. вырастет на 4,7%, это станет рекордным показателем с 2008 г., когда рост составил 5,2%. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса экономика упала на 3% — это максимальное снижение с 2009 г. В допандемийном 2019 г. ВВП вырос на 2%.
18 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что за январь — август экономика страны выросла на 4,7%. При этом ранее Росстат сообщил о росте на 4,8% за первое полугодие. Так, в I квартале ВВП снизился на 0,7% в годовом выражении, а во II квартале повысился на рекордные с III квартала 2000 г. 10,5%.
В сентябре Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Оценка на 2022 г. была снижена до 3 с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год.
4 ноября Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 г. с 3,3 до 4,3%. При этом международное рейтинговое агентство Moody’s увеличило оценку с 3,2 до 4,8%.