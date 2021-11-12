Путин допустил рост экономики России на 4,7% в 2021 году

«Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП, и в 2021 г., по нашим оценкам, он составит до 4,7%. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель», — сказал Путин.