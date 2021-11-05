Moody’s улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

Ранее Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3% с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год. ВВП России в сентябре текущего года вырос на 3,4% по сравнению с показателем прошлого года, следует из доклада «Картина деловой активности» Минэкономразвития.