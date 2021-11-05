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Экономика

Moody’s улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз роста ВВП России в 2021 г. с 3,2 до 4,8%, сообщил ТАСС. По мнению агентства, высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

«Рост ВВП России во II квартале оказался выше, чем мы ожидали, что привело к пересмотру наших прогнозов в сторону повышения. Теперь мы ожидаем, что ВВП России в 2021 г. вырастет на 4,8% и замедлится до 2,2% в 2022 г.», — сообщили эксперты Moody’s. В 2023 г. они ожидают рост ВВП страны на 1,5%.

В агентстве отметили, что во II квартале 2021 г. реальный ВВП России вырос на 10,5% в годовом выражении, что вернуло объемы производства в стране на допандемийный уровень. Эксперты считают, что до конца 2021 г. поддерживать экономику России будут наращивание добычи нефти и восстановление потребительского спроса. Сдерживающими факторами роста промышленности будут ограничения предложения и дефицит рабочей силы.

Еще один риск для роста экономики – низкий уровень вакцинации населения от коронавируса. «Поскольку только около 33% населения полностью вакцинировано, медленный прогресс в вакцинации снижает способности страны противостоять риску обострения пандемии и его влиянию на здоровье населения и экономику», — отметили в Moody’s.

По прогнозу агентства, годовая инфляция к концу этого года составит 6,0%, а к концу 2022 г. постепенно снизится до 4,3%. Уровень безработицы в 2021 г. составит 3,6%, а в 2022-2023 гг. снизится до 3,5%.

Ранее Минэкономразвития повысило свой прогноз роста ВВП в 2021 г. до 4,2% с июльских 3,8%. Прогноз роста на 2022 г. был понижен до 3% с 3,2%, ожидания на 2023-2024 гг. сохранились на уровне 3% в год. ВВП России в сентябре текущего года вырос на 3,4% по сравнению с показателем прошлого года, следует из доклада «Картина деловой активности» Минэкономразвития.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 3,3 до 4,3%. ВВП может вырасти в связи с «задействованием в качестве стимула государственных средств, образовавшихся в результате повышения доходов от сбыта товаров сырьевой группы», отмечают эксперты ЕБРР.

Ранее по теме: Европейский банк улучшил прогноз роста ВВП России до 4,3%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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