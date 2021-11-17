Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,18%
С 9 по 15 ноября потребительские цены в России выросли на 0,18%, что в два раза превышает показатель предыдущей недели, следует из материалов Росстата.
В период со 2 по 8 ноября недельная инфляция резко замедлилась до 0,09% — до минимума со второй недели осени. С 13 сентября она стала ускоряться и на протяжении октября не опускалась ниже 0,2%.
В целом с начала 2021 г. цены выросли на 6,81%. Годовая инфляция к 15 ноября составила 8,1%, сообщило Минэкономразвития. Таким образом, показатель вновь приблизился к значениям октября в 8,13%, которые стали рекордными с января 2016 г. Неделей ранее, по состоянию на 8 ноября, Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в 8,07%.
В то же время ведомства впервые с середины сентября зафиксировали дефляцию в сегменте плодоовощной продукции. Цены на нее упали на 0,35% после роста на 0,5% неделей ранее. Росстат отметил удорожание белокочанной капусты (+0,53%), картофеля (+0,42%) и помидоров (+0,04%), тогда как огурцы подешевели более чем на 2%, лук — на 0,7%, морковь и яблоки — на 0,4% соответственно.
Сильнее всего из продуктов питания подорожала гречка — на 1,15%. Стоимость подсолнечного масла выросла на 0,08% после 0,16% на прошлой неделе, сахара — на 0,52% после 0,56%, куриных яиц — на 0,9% после 0,99%.
В продовольственном сегменте темпы роста цен продолжили снижаться, составив 0,19% после 0,29% и 0,44% соответственно двумя неделями ранее, отметило Минэкономразвития. В то же время непродовольственные товары подорожали на 0,31%, тогда как в прошлый период — на 0,05%.
Кроме того, Росстат зафиксировал удорожание бензина на 0,3%. В период со 2 по 8 ноября оно составило 0,12%. Также ускорились темпы роста цен на дизельное топливо: его стоимость увеличилась на 1% после 0,6% неделю назад. Теперь литр бензина продается в среднем по 49,5 руб., дизеля — 52,1 руб.
Целевым показателем по инфляции в России, к которому стремится Центробанк, остается 4%. Этот порог темпы роста потребительских цен преодолели еще в декабре прошлого года, после чего продолжили ускоряться. На этом фоне ЦБ с марта стал повышать ключевую ставку с исторически минимальных 4,25%: сейчас она составляет уже 7,5%. Согласно обновленному прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года составит 7,4–7,9% и вернется к цели лишь во второй половине 2022 г.