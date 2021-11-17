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Экономика

ЦБ предупредил о риске подорожания продуктов в 2022 году

Ведомости

В 2022 г. цены на продовольствие в России могут существенно вырасти, как это уже произошло в текущем году, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году — посмотрите, что происходит с ценами на удобрение», — приводит ТАСС слова Тремасова во время выступления на международном форуме Мосбиржи.

В ноябрьском докладе о денежно-кредитной политике ЦБ уже предсказывал рост продовольственной инфляции в первой половине 2022 г. из-за неудачного сельскохозяйственного урожая. По данным Росстата, в октябре продовольственные товары подорожали на 10,89% в годовом выражении и на 2,17% по сравнению с предыдущим месяцем. Особенно выросла стоимость плодоовощной продукции (на 25,6% в годовом выражении и на 8,65% — в месячном).

В начале ноября правительство ввело временный лимит на экспорт азотных удобрений, чтобы не допустить дефицита внутри страны, а вместе с ним и повышения цен на продовольствие. Ожидается, что такие ограничения (не более 5,9 млн т, для азотных и не более 5,35 млн — для сложных азотосодержащих удобрений) позволят полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в период подготовки к весенней посевной кампании.

Годовая инфляция в России в октябре составила 8,13%, преодолев отметку 8% впервые за более чем пять лет. ЦБ ожидает инфляцию по итогам года в диапазоне 7,4-7,9% при целевом показателе в 4%, в 2022 г. рост цен ожидается на уровне 4-4,5%. Чтобы сдержать темпы роста потребительских цен, 22 октября ЦБ поднял ключевую ставку до 7,5% годовых. При этом регулятор не исключает возможность дальнейшего повышения ставки.

Ранее по теме: Правительство временно ограничит экспорт азотных удобрений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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