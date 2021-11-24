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Экономика

Российские компании направили в ЕС предложения по углеродному налогу

Ведомости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Газпром нефть», НЛМК и UC Rusal направили Еврокомиссии предложения по проекту вводимого в ЕС углеродного налога, сообщил РБК. Прием замечаний и предложений от третьих сторон закончился 18 ноября. 

Российские компании перечислили общие проблемы предложенного углеродного налога:

  • потенциальная несовместимость с нормами Всемирной торговой организации;

  • нежелание признавать климатические проекты иностранных производителей;

  • учет и прямых, и косвенных выбросов от сырья и комплектующих;

  • возможность использования «дефолтных значений» при расчете углеродного следа. 

Компании НЛМК и UC Rusal потенциально будут затронуты новым налогом, потому что на первом этапе он будет распространяться на железо, сталь и алюминий. Также у компаний есть «дочки» в Европе, которые импортируют сырье из России, уточняет РБК.

По мнению РСПП, введение углеродного налога может создать препятствия для международной торговли и нарушить существующие цепочки создания стоимости, многие из которых уязвимы и только начинают восстанавливаться от последствий пандемии. Также союз отметил, что ЕС фактически откажется от принципа «загрязнитель платит». В проекте ЕС предполагается, что платить за загрязнение будет «уполномоченный декларант», зарегистрированный в Евросоюзе, а парниковый газ выделяется при производстве товаров в стране их происхождения. По мнению РСПП, такая мера не будет способствовать сокращению выборов газов в странах производства.

Бизнес призвал ЕС учитывать результаты добровольных проектов по сокращению или поглощению выбросов при расчете финальной углеродоемкости импортируемых товаров и налога на них. UC Rusal предложил Еврокомиссии обнулить импортную пошлину на низкоуглеродный алюминий с нынешних 3-6%, чтобы стимулировать его потребление в Европе. 

Ранее Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, цель которого — снизить выбросы углекислого газа к 2030 г. на 55% к уровню 1990 г. Для этого планируется ввести трансграничный углеродный налог, который также называется механизмом пограничной корректировки углеродных выбросов (CBAM). ЕС предложил обложить таким налогом сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергию. Механизм отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г.

Ранее по теме: Россия будет платить налог в 5% с глобально признанных климатических проектов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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