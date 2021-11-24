Российские компании направили в ЕС предложения по углеродному налогу

По мнению РСПП, введение углеродного налога может создать препятствия для международной торговли и нарушить существующие цепочки создания стоимости, многие из которых уязвимы и только начинают восстанавливаться от последствий пандемии. Также союз отметил, что ЕС фактически откажется от принципа «загрязнитель платит». В проекте ЕС предполагается, что платить за загрязнение будет «уполномоченный декларант», зарегистрированный в Евросоюзе, а парниковый газ выделяется при производстве товаров в стране их происхождения. По мнению РСПП, такая мера не будет способствовать сокращению выборов газов в странах производства.