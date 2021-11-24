Российские компании направили в ЕС предложения по углеродному налогу
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Газпром нефть», НЛМК и UC Rusal направили Еврокомиссии предложения по проекту вводимого в ЕС углеродного налога, сообщил РБК. Прием замечаний и предложений от третьих сторон закончился 18 ноября.
Российские компании перечислили общие проблемы предложенного углеродного налога:
потенциальная несовместимость с нормами Всемирной торговой организации;
нежелание признавать климатические проекты иностранных производителей;
учет и прямых, и косвенных выбросов от сырья и комплектующих;
возможность использования «дефолтных значений» при расчете углеродного следа.
По мнению РСПП, введение углеродного налога может создать препятствия для международной торговли и нарушить существующие цепочки создания стоимости, многие из которых уязвимы и только начинают восстанавливаться от последствий пандемии. Также союз отметил, что ЕС фактически откажется от принципа «загрязнитель платит». В проекте ЕС предполагается, что платить за загрязнение будет «уполномоченный декларант», зарегистрированный в Евросоюзе, а парниковый газ выделяется при производстве товаров в стране их происхождения. По мнению РСПП, такая мера не будет способствовать сокращению выборов газов в странах производства.
Бизнес призвал ЕС учитывать результаты добровольных проектов по сокращению или поглощению выбросов при расчете финальной углеродоемкости импортируемых товаров и налога на них. UC Rusal предложил Еврокомиссии обнулить импортную пошлину на низкоуглеродный алюминий с нынешних 3-6%, чтобы стимулировать его потребление в Европе.
Ранее Еврокомиссия представила экологический план EU Green Deal, цель которого — снизить выбросы углекислого газа к 2030 г. на 55% к уровню 1990 г. Для этого планируется ввести трансграничный углеродный налог, который также называется механизмом пограничной корректировки углеродных выбросов (CBAM). ЕС предложил обложить таким налогом сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и электроэнергию. Механизм отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут трехлетний переходный период до момента действия сбора, который начнут взимать с 1 января 2026 г.