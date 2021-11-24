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Экономика

Почти 30% компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам до Нового года

Ведомости

Примерно 29% опрошенных компаний планируют до конца года проиндексировать зарплаты сотрудников, говорится в результатах исследования, проведенного сервисом по поиску трудоустройства Superjob среди 1000 работодателей из всех округов России.

В прошлом году показатель был заметно ниже — 21%. Однако в доковидном 2019 г. перед Новым годом повысить размер оплаты труда сотрудникам намеревался практически каждый третий работодатель — 32%.

Еще 41% компаний точно не станут увеличивать зарплаты до конца 2021 г. В 2020 г. таковых было 51%, а в 2019 г. — 40%. Остальные 30% опрошенных затруднились с ответом на поставленный вопрос.

При этом большинство опрошенных работодателей (30%) сообщили о проведении повышения зарплат менее полугода назад. Еще 23% увеличили размер оплаты труда в течение последних 6-12 месяцев. Один или два года назад зарплаты последний раз проиндексировали 12% компаний, а более чем два года назад — 9%.

Также эксперты опросили 1600 граждан, имеющих постоянное место работы, из всех округов страны. Выяснилось, что 42% из них ждут повышения зарплаты до конца этого года — 40% мужчин и 43% женщин. 36% не считают, что им увеличат размер оплаты труда до Нового года. Из них по 3% сослались на то, что им недавно проиндексировали зарплату, или сказали, что работают в компании недавно.

Показатель в 42% соответствует тому, что было в допандемийном 2019 г. В 2020 г. на повышение зарплаты надеялись 36% сотрудников.

Необходимость увеличения оплаты труда опрошенные мотивировали высокими темпами роста цен в России. По данным Росстата, годовая инфляция в октябре составила 8,13% при цели Центробанка в 4%. На этом фоне президент России Владимир Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на 2022 г. на 8,6%.

Ранее по теме: Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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