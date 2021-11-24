Почти 30% компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам до Нового года

Также эксперты опросили 1600 граждан, имеющих постоянное место работы, из всех округов страны. Выяснилось, что 42% из них ждут повышения зарплаты до конца этого года — 40% мужчин и 43% женщин. 36% не считают, что им увеличат размер оплаты труда до Нового года. Из них по 3% сослались на то, что им недавно проиндексировали зарплату, или сказали, что работают в компании недавно.