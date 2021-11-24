Глава Минэкономразвития не увидел фундаментальных причин для ослабления рубля
Наблюдаемое в последнее время ослабление рубля произошло не по фундаментальным причинам, а из-за «нервозности» в других странах, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
«Вы видите, насколько все нестабильно. Ослабление курса последних дней, которое фундаментальных причин, по большому счету, не имеет никаких, но тем не менее произошло — на слухах, на событиях в развивающихся странах, Турции сейчас добавился фактор. Явно вся эта нервозность в ближайшие недели будет присутствовать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Решетникова, курс рубля «будет слабее». На этом фоне произойдет ускорение инфляции в непродовольственном сегменте и секторе услуг. «Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции — импортируемая инфляция — никуда не девается», — добавил министр.
Рубль слабеет по отношению к доллару и евро с конца октября. Так, 22 октября курс доллара впервые с конца июня 2020 г. опустился ниже 70 руб. Евро 25 октября упал ниже 81 руб. впервые с конца июля прошлого года. Однако на открытии сегодняшних торгов доллар стоил 74,25 руб., евро — 83,44 руб.
Вчера курс доллара превысил 75 руб. на фоне заявления президента США Джо Байдена о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Аналогичное решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Китай, Индию, Японию, Корею и Великобританию. Данный шаг был предпринят для снижения цен на нефть на мировых рынках, а также для сокращения стоимости бензина для американцев.