Глава Минэкономразвития не увидел фундаментальных причин для ослабления рубля

По словам Решетникова, курс рубля «будет слабее». На этом фоне произойдет ускорение инфляции в непродовольственном сегменте и секторе услуг. «Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции — импортируемая инфляция — никуда не девается», — добавил министр.