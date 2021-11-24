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Экономика

Глава Минэкономразвития не увидел фундаментальных причин для ослабления рубля

Ведомости

Наблюдаемое в последнее время ослабление рубля произошло не по фундаментальным причинам, а из-за «нервозности» в других странах, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.

«Вы видите, насколько все нестабильно. Ослабление курса последних дней, которое фундаментальных причин, по большому счету, не имеет никаких, но тем не менее произошло — на слухах, на событиях в развивающихся странах, Турции сейчас добавился фактор. Явно вся эта нервозность в ближайшие недели будет присутствовать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Решетникова, курс рубля «будет слабее». На этом фоне произойдет ускорение инфляции в непродовольственном сегменте и секторе услуг. «Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции — импортируемая инфляция — никуда не девается», — добавил министр.

Рубль слабеет по отношению к доллару и евро с конца октября. Так, 22 октября курс доллара впервые с конца июня 2020 г. опустился ниже 70 руб. Евро 25 октября упал ниже 81 руб. впервые с конца июля прошлого года. Однако на открытии сегодняшних торгов доллар стоил 74,25 руб., евро — 83,44 руб.

Вчера курс доллара превысил 75 руб. на фоне заявления президента США Джо Байдена о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Аналогичное решение приняли другие страны — потребители нефти, включая Китай, Индию, Японию, Корею и Великобританию. Данный шаг был предпринят для снижения цен на нефть на мировых рынках, а также для сокращения стоимости бензина для американцев.

Ранее по теме: Курс доллара превысил 75 рублей на новости о выпуске части нефтяных запасов США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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