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Биржевые цены на кофе достигли максимума с 2011 года

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Цены на кофе достигли максимального уровня за десять лет. Это произошло на фоне ухудшения погодных условий в основных странах — экспортерах и перебоев в глобальной системе логистики, сообщает CNBC.

Во вторник, 30 ноября, стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, по данным лондонской биржи ICE. Это максимальный показатель с 1 ноября 2011 г. В четверг, 25 ноября, цена на кофе доходила до $2,46 за фунт. Базовая цена Международной ассоциации производителей кофе (ICO) в пятницу выросла на 85% год к году и составила $2,07. С начала года кофе подорожал уже почти на 82%.

Изменения цены произошло на фоне неблагоприятных погодных и других условий в ряде стран, которые являются основными производителями кофе. К дефициту сырья привели засуха и заморозки в Бразилии, сильные дожди в Колумбии и Индии, распространение COVID-19 во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии, где боевые действия в северном регионе Тыграй рискуют вылиться в гражданскую войну. По данным Минсельхоза США, мировые запасы кофе сократились на 77% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что рост цен продолжится из-за высоких транспортных расходов, подорожания удобрений и нехватки рабочей силы.

«Идеальный шторм» на мировом рынке кофе может повлиять на ситуацию с ценами в 2022-м и даже 2023-м году, считает глава отдела стратегий сырьевых рынков в Saxo Bank Оле Хансен. «Вопрос для будущего роста цен состоит в том, как много из этих событий имеют потенциально долгосрочный эффект», —  сказал он в беседе с CNBC.

Ранее по теме: Стоимость кофе арабика достигла максимума за девять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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