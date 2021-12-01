Биржевые цены на кофе достигли максимума с 2011 года

Во вторник, 30 ноября, стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, по данным лондонской биржи ICE. Это максимальный показатель с 1 ноября 2011 г. В четверг, 25 ноября, цена на кофе доходила до $2,46 за фунт. Базовая цена Международной ассоциации производителей кофе (ICO) в пятницу выросла на 85% год к году и составила $2,07. С начала года кофе подорожал уже почти на 82%.