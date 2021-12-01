Биржевые цены на кофе достигли максимума с 2011 года
Цены на кофе достигли максимального уровня за десять лет. Это произошло на фоне ухудшения погодных условий в основных странах — экспортерах и перебоев в глобальной системе логистики, сообщает CNBC.
Во вторник, 30 ноября, стоимость фьючерсов на кофе сорта арабика с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, по данным лондонской биржи ICE. Это максимальный показатель с 1 ноября 2011 г. В четверг, 25 ноября, цена на кофе доходила до $2,46 за фунт. Базовая цена Международной ассоциации производителей кофе (ICO) в пятницу выросла на 85% год к году и составила $2,07. С начала года кофе подорожал уже почти на 82%.
Изменения цены произошло на фоне неблагоприятных погодных и других условий в ряде стран, которые являются основными производителями кофе. К дефициту сырья привели засуха и заморозки в Бразилии, сильные дожди в Колумбии и Индии, распространение COVID-19 во Вьетнаме и политический кризис в Эфиопии, где боевые действия в северном регионе Тыграй рискуют вылиться в гражданскую войну. По данным Минсельхоза США, мировые запасы кофе сократились на 77% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что рост цен продолжится из-за высоких транспортных расходов, подорожания удобрений и нехватки рабочей силы.
«Идеальный шторм» на мировом рынке кофе может повлиять на ситуацию с ценами в 2022-м и даже 2023-м году, считает глава отдела стратегий сырьевых рынков в Saxo Bank Оле Хансен. «Вопрос для будущего роста цен состоит в том, как много из этих событий имеют потенциально долгосрочный эффект», — сказал он в беседе с CNBC.