Стоимость кофе арабика достигла максимума за девять лет

Бразилия, крупнейший производитель кофе, в этом году столкнулась с сокращением урожая на рекордную за 18 лет величину в связи с засухой и заморозками, что привело к дефициту сырья. Из-за сильных дождей 10% урожая арабики недосчитались фермеры в Колумбии, которая является вторым по величине экспортером этого сорта. Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к сокращению производства арабики на 30% в Индии. Проблемы с поставками испытывает и Вьетнам, где из-за коронавируса были введены жесткие ограничения, в том числе в порту Хошимина и в некоторых районах выращивания кофе.