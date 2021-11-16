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Стоимость кофе арабика достигла максимума за девять лет

Ведомости

Стоимость декабрьских фьючерсов на кофе сорта арабика превысила $2,2 за фунт, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Это максимальный показатель с января 2012 г.

Мировые цены на кофе в этом году выросли уже более чем на 55%. Стоимость сорта арабика, который считается мировым эталоном для фьючерсных контрактов на кофе и составляет 75% мирового производства, растут с апреля на фоне перебоев с поставками у основных экспортеров. 

Бразилия, крупнейший производитель кофе, в этом году столкнулась с сокращением урожая на рекордную за 18 лет величину в связи с засухой и заморозками, что привело к дефициту сырья. Из-за сильных дождей 10% урожая арабики недосчитались фермеры в Колумбии, которая является вторым по величине экспортером этого сорта. Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к сокращению производства арабики на 30% в Индии. Проблемы с поставками испытывает и Вьетнам, где из-за коронавируса были введены жесткие ограничения, в том числе в порту Хошимина и в некоторых районах выращивания кофе. 

Минсельхоз США в своем последнем докладе спрогнозировал дальнейший рост мирового производства и потребления кофе и сообщил, что уровень запасов на складах, которые отслеживает ICE, продолжает снижаться.

Ранее по теме: Мировые цены на кофе могут вырасти из-за проблем с колумбийскими поставщиками

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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