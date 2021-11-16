Стоимость кофе арабика достигла максимума за девять лет
Стоимость декабрьских фьючерсов на кофе сорта арабика превысила $2,2 за фунт, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Это максимальный показатель с января 2012 г.
Мировые цены на кофе в этом году выросли уже более чем на 55%. Стоимость сорта арабика, который считается мировым эталоном для фьючерсных контрактов на кофе и составляет 75% мирового производства, растут с апреля на фоне перебоев с поставками у основных экспортеров.
Бразилия, крупнейший производитель кофе, в этом году столкнулась с сокращением урожая на рекордную за 18 лет величину в связи с засухой и заморозками, что привело к дефициту сырья. Из-за сильных дождей 10% урожая арабики недосчитались фермеры в Колумбии, которая является вторым по величине экспортером этого сорта. Кроме того, неблагоприятные погодные условия привели к сокращению производства арабики на 30% в Индии. Проблемы с поставками испытывает и Вьетнам, где из-за коронавируса были введены жесткие ограничения, в том числе в порту Хошимина и в некоторых районах выращивания кофе.
Минсельхоз США в своем последнем докладе спрогнозировал дальнейший рост мирового производства и потребления кофе и сообщил, что уровень запасов на складах, которые отслеживает ICE, продолжает снижаться.