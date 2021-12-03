Цена Brent превысила $71 после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

Затем стоимость нефти стала падать на фоне появления в Южной Африке штамма омикрон с 32 мутациями, делающими его потенциально более опасным, чем все изученные ранее варианты коронавируса. Как объясняли аналитики, опрошенные Reuters, из-за этого возник риск введения дополнительных ограничений, которые, в свою очередь, привели бы к сокращению спроса на топливо.