Цена Brent превысила $71 после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти
Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent сегодня превысила $71 за баррель и к 11.18 мск достигла $71,57, подорожав на 2,7% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, следует из данных лондонской биржи ICE.
Январский фьючерс нефти марки WTI к 11.20 мск подорожал на 2,8% до $68,42 за баррель. Вчера стоимость фьючерса Brent впервые с 23 августа опустилась ниже $66 за баррель. Фьючерс WTI в низшей точке дешевел до $62,43.
Нефть дорожала с 23 августа по 25 октября. На пике Brent торговалась по $86,7 за баррель — по рекордной с октября 2018 г. стоимости. WTI стоила $85,41. Этот показатель был рекордным с октября 2014 г.
Затем стоимость нефти стала падать на фоне появления в Южной Африке штамма омикрон с 32 мутациями, делающими его потенциально более опасным, чем все изученные ранее варианты коронавируса. Как объясняли аналитики, опрошенные Reuters, из-за этого возник риск введения дополнительных ограничений, которые, в свою очередь, привели бы к сокращению спроса на топливо.
Однако вчера министры стран — членов соглашения ОПЕК+ сохранили текущий план по темпам наращивания добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в январе 2022 г. На этом фоне нефтяные фьючерсы вновь начали дорожать.