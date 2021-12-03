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Экономика

Цена Brent превысила $71 после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

Ведомости

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent сегодня превысила $71 за баррель и к 11.18 мск достигла $71,57, подорожав на 2,7% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, следует из данных лондонской биржи ICE.

Январский фьючерс нефти марки WTI к 11.20 мск подорожал на 2,8% до $68,42 за баррель. Вчера стоимость фьючерса Brent впервые с 23 августа опустилась ниже $66 за баррель. Фьючерс WTI в низшей точке дешевел до $62,43.

Нефть дорожала с 23 августа по 25 октября. На пике Brent торговалась по $86,7 за баррель — по рекордной с октября 2018 г. стоимости. WTI стоила $85,41. Этот показатель был рекордным с октября 2014 г.

Затем стоимость нефти стала падать на фоне появления в Южной Африке штамма омикрон с 32 мутациями, делающими его потенциально более опасным, чем все изученные ранее варианты коронавируса. Как объясняли аналитики, опрошенные Reuters, из-за этого возник риск введения дополнительных ограничений, которые, в свою очередь, привели бы к сокращению спроса на топливо.

Однако вчера министры стран — членов соглашения ОПЕК+ сохранили текущий план по темпам наращивания добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки в январе 2022 г. На этом фоне нефтяные фьючерсы вновь начали дорожать.

Ранее по теме: Нефть дорожает на новостях о сохранении договоренностей ОПЕК+

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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