Регионам выделят средства на создание и модернизацию ферм и овощехранилищ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о распределении более 609 млрд руб. между регионами. Эти средства направят на частичное возмещение затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ, сообщила пресс-служба правительства.
Деньги выделят 13 субъектам в разном объеме. Больше всего средств на указанные цели предоставят Ставропольскому краю и Удмуртской Республике — 153,4 и 135 млн руб. соответственно. Наименьшие суммы предусмотрены для Свердловской и Кировской областей — 6 и 3,4 млн руб. соответственно.
Мера поможет ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм для 10 000 коров и восемь плодоовощных хранилищ общей мощностью более чем 17 000 тонн, уточнили в кабмине. «Все это будет способствовать развитию сельского хозяйства», — добавили там.
О выделении необходимости поддержки сельхозпроизводителей Мишустин заявил ранее, 26 ноября. По его словам, это поможет обеспечить населению «широкий выбор качественных продуктов» и «продовольственную безопасность» России в целом.