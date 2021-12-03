Регионам выделят средства на создание и модернизацию ферм и овощехранилищ

Мера поможет ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм для 10 000 коров и восемь плодоовощных хранилищ общей мощностью более чем 17 000 тонн, уточнили в кабмине. «Все это будет способствовать развитию сельского хозяйства», — добавили там.