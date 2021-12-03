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Регионам выделят средства на создание и модернизацию ферм и овощехранилищ

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о распределении более 609 млрд руб. между регионами. Эти средства направят на частичное возмещение затрат сельхозпроизводителей на создание и модернизацию молочных ферм и плодоовощных хранилищ, сообщила пресс-служба правительства.

Деньги выделят 13 субъектам в разном объеме. Больше всего средств на указанные цели предоставят Ставропольскому краю и Удмуртской Республике — 153,4 и 135 млн руб. соответственно. Наименьшие суммы предусмотрены для Свердловской и Кировской областей — 6 и 3,4 млн руб. соответственно.

Мера поможет ввести в эксплуатацию 15 молочных ферм для 10 000 коров и восемь плодоовощных хранилищ общей мощностью более чем 17 000 тонн, уточнили в кабмине. «Все это будет способствовать развитию сельского хозяйства», — добавили там.

О выделении необходимости поддержки сельхозпроизводителей Мишустин заявил ранее, 26 ноября. По его словам, это поможет обеспечить населению «широкий выбор качественных продуктов» и «продовольственную безопасность» России в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных