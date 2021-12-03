Путин поручил продолжить возмещать бизнесу траты на комиссии за быстрые платежи

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. За переводы до 100 000 руб. в месяц комиссия не взимается. Далее она составляет до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.