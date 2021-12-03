Путин поручил продолжить возмещать бизнесу траты на комиссии за быстрые платежи
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до 1 июля следующего года полное возмещение малому и среднему бизнесу затрат на банковские комиссии, которые те платят за совершение гражданами операций по оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Полный перечень поручений главы государства, данных по итогам инвестиционного форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», опубликован на сайте Кремля.
Возмещение средств должно происходить за счет федерального бюджета. Соответствующий доклад правительству поручено представить до 15 декабря этого года.
Путин предложил компенсировать предпринимателям расходы за использование СБП 4 июня этого года в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021). 4 октября Минэкономразвития сообщило, что первым 10 000 компаний вернут уплаченную ими в июле и августе комиссию. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до конца 2021 г.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. За переводы до 100 000 руб. в месяц комиссия не взимается. Далее она составляет до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
Также СБП доступна для бизнеса. Например, через эту систему можно оплачивать покупки, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. Размер комиссии для компаний не превышает 0,7%, а для ряда категорий торговых точек — 0,4%. На данный момент к СБП подключены более 200 банков, включая системно значимые.