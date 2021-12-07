Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достиг пятилетнего максимума
Отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европе в ноябре 2021 г. достиг максимального уровня за пять лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Отбор за ноябрь и первые четыре дня декабря составил 11,2 млрд куб. м. Это меньше абсолютного рекорда за неделю (около 11,28 млрд кубометров в ноябре 2016-го), но значительно больше прошлогоднего показателя в 8,5 млрд кубометров.
По состоянию на 4 декабря европейские хранилища были заполнены на 66,78% (около 69 млрд кубометров). Это примерно на 22 млрд кубометров меньше, чем годом ранее, и на 18 млрд кубометров меньше среднего уровня заполненности за последние пять лет. В середине апреля, когда закончился предыдущий сезон отбора, в ПХГ Европы было примерно 30,5 млрд кубометров газа.
По оценке старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, всего за последний месяц из европейских ПХГ было отобрано около 10 млрд кубометров газа при обычном уровне отбора 7 млрд кубометров. «При нормальных погодных условиях и умеренном росте темпов отбора из-за сезонного фактора текущих объемов должно хватать, проблемы начнутся, если погода окажется прохладнее, чем обычно, а поставщики, и Россия в том числе, не смогут резко увеличить поставки», — приводит его прогноз «Коммерсантъ».
С 22 ноября на отбор работают все связанные с «Газпромом» объекты хранения в Западной Европе: в Германии, Австрии, Нидерландах. Газ закачивается только в выходные дни, когда спрос на этот вид топлива снижается. По оценке российского холдинга, на 4 декабря из всех европейских ПХГ отобрано уже 23,4% от объема газа, закачанного в этом году.
Падение уровня заполненности европейских хранилищ связывается с несколькими факторами, включая высокие цены на газ, из-за которых упал спрос, низкие температуры и падение выработки ветровых электростанций. В ноябре текущего года средняя температура в Европе примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее, — это самый холодный ноябрь с 2016 г. Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии на континенте находится на уровне 13,9% против 15,4% в ноябре 2020-го, по данным ассоциации WindEurope.
Экспорт российского газа через территорию Польши по газопроводу Ямал — Европа пока остается низким: «Газпром» бронирует только треть от предлагаемых на аукционе мощностей — около 31 млн кубометров в сутки. Всего по этому маршруту в ноябре поставлено 1,14 млрд куб. м. Транзит снижается через Белоруссию, через «Турецкий поток» за месяц поставлено менее 1 млрд кубометров. Через Украину прокачивается 110 млн кубометров в сутки — это максимальные контрактные обязательства «Газпрома», дополнительные объемы не бронируются.