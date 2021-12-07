Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достиг пятилетнего максимума

Экспорт российского газа через территорию Польши по газопроводу Ямал — Европа пока остается низким: «Газпром» бронирует только треть от предлагаемых на аукционе мощностей — около 31 млн кубометров в сутки. Всего по этому маршруту в ноябре поставлено 1,14 млрд куб. м. Транзит снижается через Белоруссию, через «Турецкий поток» за месяц поставлено менее 1 млрд кубометров. Через Украину прокачивается 110 млн кубометров в сутки — это максимальные контрактные обязательства «Газпрома», дополнительные объемы не бронируются.