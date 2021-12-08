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Экономика

Правительство выделит 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Ведомости

Правительство России выделит 12 млрд руб. на повышение зарплат отдельных категорий сотрудников бюджетного сектора экономики — педагогов, врачей, работников сферы культуры и науки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены», — отметил глава правительства.

Обеспечить выделение дополнительных средств на повышение зарплат бюджетников 1 декабря поручил президент России Владимир Путин. Проиндексировать размер оплаты труда указанных категорий работников необходимо с учетом фактического роста в 2021 г. среднемесячной начисленной зарплаты сотрудников и целевых показателей уровня зарплаты бюджетников.

Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата работников организаций в сентябре составила 54 687 руб., увеличившись на 9,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. В реальном выражении (с учетом инфляции) показатель вырос на 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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