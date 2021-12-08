Правительство выделит 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

«Прошу министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова взять исполнение этого решения под личный контроль и совместно с Министерством финансов строго следить за тем, чтобы в каждом регионе средства дошли до всех людей, которым они положены», — отметил глава правительства.