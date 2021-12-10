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Экономика

Минстрой предложил ужесточить контроль над рынком аренды жилья

Ведомости

Минстрой разработал законопроект о создании государственной информсистемы (ГИС), в которой будут регистрироваться все договоры по сдаче в аренду квартир, апартаментов и машино-мест, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Если проект закона будет принят, арендодателей обяжут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений указывать в системе информацию об их сроках и размере платы. Все расчеты нужно будет производить через онлайн-приложение.

За расчеты вне ГИС предлагается штрафовать физлица на сумму от 500 до 2500 руб., юрлица — от 5000 до 10 000 руб. За отказ размещать информацию в системе или ее искажение полагается штраф: от 3000 до 5000 руб. для физлиц и от 30 000 до 50 000 — для юрлиц.

В Минстрое ожидают, что создание ГИС позволит принести в бюджет дополнительные 62,8 млрд руб. в 2023-2025 гг. Всего же, по данным ведомства, налоговые органы недополучают от участников рынка аренды жилья порядка 162 млрд руб. в год.

Для создания и эксплуатации системы планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием Дом.РФ, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Система будет на 100% принадлежать государству, а Минстрой выступит в роли ее оператора.

По словам руководителя практики имущественных и обязательственных отношений Amulex.ru Галины Гамбург, процесс будет сложно контролировать в текущих условиях, что приведет к «необоснованному привлечению граждан к административной ответственности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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