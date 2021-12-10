Минстрой предложил ужесточить контроль над рынком аренды жилья

За расчеты вне ГИС предлагается штрафовать физлица на сумму от 500 до 2500 руб., юрлица — от 5000 до 10 000 руб. За отказ размещать информацию в системе или ее искажение полагается штраф: от 3000 до 5000 руб. для физлиц и от 30 000 до 50 000 — для юрлиц.