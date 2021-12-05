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Пресня стала самым дорогим районом Москвы с точки зрения аренды жилья

Благодаря квартирам в «Москва-сити» она обогнала Арбат и Тверскую улицу
Дарья Молоткова Антон Филатов
Инфраструктура «Москва-сити» позволяет жить и работать фактически в пределах одного комплекса / Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Пресненском районе Москвы за год выросла сразу на 86% до 111 000 руб. в месяц, говорится в исследовании компании «Яндекс.Недвижимость». Исходя из этого получается, что этот район стал самым дорогим в российской столице, обогнав Арбат, Якиманку, Хамовники и Тверскую улицу. Последние два заняли 2-ю и 3-ю строчки в рейтинге: тут за год цены выросли на 50 и 23% соответственно – до 90 000 руб. в месяц за однушку. Лидерство Пресненского района представитель «Яндекс.Недвижимости» объясняет выходом на рынок большого объема дорогого жилья в небоскребах «Москва-сити». Инфраструктура этого делового центра позволяет жить и работать фактически в пределах одного комплекса или же рядом, подтверждает эту гипотезу представитель «ЦИАН.Аналитики».

Похожие выводы и у других компаний. Например, «Авито недвижимость» также указывает, что самая дорогая аренда квартир сейчас в Пресненском районе: 110 000 руб. в месяц за однушку и почти 250 000 руб. за двушку. За год цены тут выросли в 2,2 и 2,3 раза соответственно. Правда, по данным этой компании, 2-е место в рейтинге у Арбата: там можно за 75 000 руб. снять однокомнатную и за 200 000 руб. двухкомнатную квартиру. А если брать среднюю ставку аренды всех этих категорий жилья, то, по данным «ЦИАН.Аналитики», пятерка лидеров за год практически не изменилась. 1-е место – у Пресненского района: 166 900 руб. в месяц (+31%), 2-е – у Замоскворечья: 129 300 руб. (+35%), 3-е – у Хамовников: 125 100 руб. (+24%). Наибольшую динамику показал район Якиманка: тут аренда подорожала сразу на 50% до 121 500 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных