Пресня стала самым дорогим районом Москвы с точки зрения аренды жилья

Похожие выводы и у других компаний. Например, «Авито недвижимость» также указывает, что самая дорогая аренда квартир сейчас в Пресненском районе: 110 000 руб. в месяц за однушку и почти 250 000 руб. за двушку. За год цены тут выросли в 2,2 и 2,3 раза соответственно. Правда, по данным этой компании, 2-е место в рейтинге у Арбата: там можно за 75 000 руб. снять однокомнатную и за 200 000 руб. двухкомнатную квартиру. А если брать среднюю ставку аренды всех этих категорий жилья, то, по данным «ЦИАН.Аналитики», пятерка лидеров за год практически не изменилась. 1-е место – у Пресненского района: 166 900 руб. в месяц (+31%), 2-е – у Замоскворечья: 129 300 руб. (+35%), 3-е – у Хамовников: 125 100 руб. (+24%). Наибольшую динамику показал район Якиманка: тут аренда подорожала сразу на 50% до 121 500 руб. в месяц.