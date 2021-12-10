Кудрин заявил о необходимости роста внешней торговли для российской экономики

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт в 2021 г. превысит $180 млрд — это самый высокий показатель за последние три года. К 2030 г. планируется обеспечить реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 г.