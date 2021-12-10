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Экономика

Кудрин заявил о необходимости роста внешней торговли для российской экономики

Ведомости

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для развития российской экономики необходимо уделить приоритетное внимание росту экспорта несырьевых товаров и услуг, а также внешней торговли.

«Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер российской экономики, мы должны расти 5% в год по внешней торговле или 15% по экспорту несырьевых товаров и услуг», — пояснил Кудрин на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021» (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что Россия должна учитывать стандарты регионов, на экспорт которых она работает. К ним относятся Европа, США, КНР и другие страны. »Только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше», — добавил председатель Счетной палаты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт в 2021 г. превысит $180 млрд — это самый высокий показатель за последние три года. К 2030 г. планируется обеспечить реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных