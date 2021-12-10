Кудрин заявил о необходимости роста внешней торговли для российской экономики
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для развития российской экономики необходимо уделить приоритетное внимание росту экспорта несырьевых товаров и услуг, а также внешней торговли.
«Чтобы мы использовали экспорт как серьезный драйвер российской экономики, мы должны расти 5% в год по внешней торговле или 15% по экспорту несырьевых товаров и услуг», — пояснил Кудрин на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021» (цитата по ТАСС).
Он также добавил, что Россия должна учитывать стандарты регионов, на экспорт которых она работает. К ним относятся Европа, США, КНР и другие страны. »Только внутренний спрос нашу экономику не вытащит на 3% роста и больше», — добавил председатель Счетной палаты.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что несырьевой неэнергетический экспорт в 2021 г. превысит $180 млрд — это самый высокий показатель за последние три года. К 2030 г. планируется обеспечить реальное увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 г.