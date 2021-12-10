Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года

Значительное влияние на инфляцию в ноябре оказало подорожание бензина, жилья, продуктов питания, подержанных легковых и грузовых автомобилей, а также новых машин. В частности, цены на продукты питания увеличились на 6,1% в годовом и на 0,7% в месячном выражениях. Стоимость энергетических товаров повысилась на 33,3% по сравнению с ноябрем 2020 г. и на 3,5% относительно октября 2021 г. Годовое увеличение цен на эти позиции стало рекордным минимум за 13 лет, отметили в минтруде.