Газета
Экономика

Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года

Ведомости

Годовая инфляция в США в ноябре составила 6,8% против 6,2% в октябре, следует из информации статистического бюро минтруда США. Текущий показатель является максимальным с июня 1982 г.

Однако в месячном выражении темпы роста цен замедлились, говорится в данных ведомства. Так, они увеличились на 0,8% по сравнению с октябрем, тогда как в октябре по сравнению с сентябрем — на 0,9%.

Значительное влияние на инфляцию в ноябре оказало подорожание бензина, жилья, продуктов питания, подержанных легковых и грузовых автомобилей, а также новых машин. В частности, цены на продукты питания увеличились на 6,1% в годовом и на 0,7% в месячном выражениях. Стоимость энергетических товаров повысилась на 33,3% по сравнению с ноябрем 2020 г. и на 3,5% относительно октября 2021 г. Годовое увеличение цен на эти позиции стало рекордным минимум за 13 лет, отметили в минтруде.

Аналитики, опрошенные Reuters, отметили, что подобная динамика инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к ужесточению денежно-кредитной политики. Как утверждают эксперты, регулятор повысит базовую ставку во II квартале 2022 г.

На последнем заседании 3 ноября ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. При этом регулятор объявил о начале сокращения программы по покупке активов — на $15 млрд ежемесячно (до этого ФРС каждый месяц выкупала казначейские облигации США и ипотечные бумаги на $120 млрд). Следующее заседание ФРС состоится 15 декабря.

Ранее по теме: Аналитики назвали ужесточение политики ФРС более опасным для рынков, чем «омикрон»-штамм

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных