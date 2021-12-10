Годовая инфляция в США достигла максимума с 1982 года
Годовая инфляция в США в ноябре составила 6,8% против 6,2% в октябре, следует из информации статистического бюро минтруда США. Текущий показатель является максимальным с июня 1982 г.
Однако в месячном выражении темпы роста цен замедлились, говорится в данных ведомства. Так, они увеличились на 0,8% по сравнению с октябрем, тогда как в октябре по сравнению с сентябрем — на 0,9%.
Значительное влияние на инфляцию в ноябре оказало подорожание бензина, жилья, продуктов питания, подержанных легковых и грузовых автомобилей, а также новых машин. В частности, цены на продукты питания увеличились на 6,1% в годовом и на 0,7% в месячном выражениях. Стоимость энергетических товаров повысилась на 33,3% по сравнению с ноябрем 2020 г. и на 3,5% относительно октября 2021 г. Годовое увеличение цен на эти позиции стало рекордным минимум за 13 лет, отметили в минтруде.
Аналитики, опрошенные Reuters, отметили, что подобная динамика инфляции может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к ужесточению денежно-кредитной политики. Как утверждают эксперты, регулятор повысит базовую ставку во II квартале 2022 г.
На последнем заседании 3 ноября ФРС сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25%. При этом регулятор объявил о начале сокращения программы по покупке активов — на $15 млрд ежемесячно (до этого ФРС каждый месяц выкупала казначейские облигации США и ипотечные бумаги на $120 млрд). Следующее заседание ФРС состоится 15 декабря.