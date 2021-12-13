Курс турецкой лиры обновил исторический минимум

Ранее, 18 ноября, турецкий ЦБ снизил процентную ставку на 100 базисных пунктов — до 15%, что значительно ниже инфляции. Тогда же регулятор допустил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. В целом с сентября он снизил процентную ставку на 400 базисных пунктов, в то время как финансовые аналитики призывают турецкие власти, наоборот, повышать ставку. В сообщении банка Societe Generale от 22 ноября говорилось, что турецкому регулятору необходимо провести «экстренное» повышение ставки в декабре, а к концу I квартала 2022 г. нужно, чтобы она достигла не менее 19%.