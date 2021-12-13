Курс турецкой лиры обновил исторический минимум
Курс турецкой лиры 13 декабря упал до нового исторического минимума в 14,99 лиры за доллар после того, как на открытии торгов валюта страны стоила 13,87 лиры за доллар. Таким образом, в начале дня она подешевела еще на 8%.
Подобная динамика обусловлена беспокойством, связанным с рискованной экономической политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и перспективной дальнейшего снижения процентной ставки, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков. Ожидается, что на этой неделе Центральный банк страны может уменьшить ставку еще на 100 базисных пунктов — до 14%, несмотря на рост годовой инфляции до 21,3% в ноябре.
Ранее регулятору удавалось удерживать курс ниже 14 лир за доллар благодаря продаже долларов. Таких валютных интервенций было три за последние две недели. Однако эксперты полагают, что это не поможет укрепить лиру.
«Относительная стабильность турецкой лиры на прошлой неделе была искусственной и неустойчивой. Теперь мы видим, как нарастающее давление разворачивается, выводя слабость лиры на следующий уровень. Любые дальнейшие попытки ЦБТ стабилизировать ситуацию с помощью интервенций, вероятно, обречены на провал», — отметили аналитики Commerzbank.
Ранее, 18 ноября, турецкий ЦБ снизил процентную ставку на 100 базисных пунктов — до 15%, что значительно ниже инфляции. Тогда же регулятор допустил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. В целом с сентября он снизил процентную ставку на 400 базисных пунктов, в то время как финансовые аналитики призывают турецкие власти, наоборот, повышать ставку. В сообщении банка Societe Generale от 22 ноября говорилось, что турецкому регулятору необходимо провести «экстренное» повышение ставки в декабре, а к концу I квартала 2022 г. нужно, чтобы она достигла не менее 19%.
Ранее газета Arab News отмечала, что новый глава турецкого ЦБ Шахап Кавджиоглу поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию. При этом большинство современных экономистов придерживаются обратной точки зрения. Прошлый глава ЦБ Наджи Агбала был уволен после того, как в марте поднял процентную ставку до 19%.