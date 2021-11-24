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Черный вторник в Стамбуле

Курс турецкой лиры обвалился на 12% за день
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Екатерина Литова
Европейские банки имеют большие инвестиции в банковскую систему Турции, которая в первую очередь страдает от обесценивания лиры / Евгений Разумный / Ведомости

Турецкая лира 23 ноября на торгах на Стамбульской бирже обвалилась до исторически рекордного значения – 12,97 лиры за доллар по состоянию на 16.00, что составило рекордное падение ее курса за сутки на 12,28%. К 18.30 курс оказался на отметке 12,90 лиры за доллар (падение на 11,76%).

Это падение стало рекордным с 2018 г. Так турецкая валюта отреагировала на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о пользе проводимой центробанком страны три месяца подряд политики снижения процентной ставки. С начала года с учетом торгов во вторник турецкая лира подешевела на 40%. В результате стоимость жизни в Стамбуле, по данным numbeo.com, уже в 2 раза ниже, чем в Москве, а стоимость недвижимости – в 5–6 раз.

Эрдоган в понедельник, 22 ноября, подчеркнул, что регулятор делает «правильные вещи» в отношении курса национальной валюты. По словам главы государства, политика Центробанка Турции ориентирована на инвестиции, производство, занятость и экспорт, а не на «порочный круг высоких процентных ставок и низких обменных курсов». «Мы выйдем из этой экономической войны за независимость с победой», – заявил Эрдоган. Нет никакой экономической освободительной войны, а есть обесценившаяся турецкая лира и Турция, дискредитированная плохим управлением, заявил Али Бабаджан – один из основателей правящей Партии справедливости и развития, ушедший из нее в оппозицию Эрдогану.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных