Черный вторник в Стамбуле

Черный вторник в СтамбулеКурс турецкой лиры обвалился на 12% за день
Турецкая лира 23 ноября на торгах на Стамбульской бирже обвалилась до исторически рекордного значения – 12,97 лиры за доллар по состоянию на 16.00, что составило рекордное падение ее курса за сутки на 12,28%. К 18.30 курс оказался на отметке 12,90 лиры за доллар (падение на 11,76%).
Это падение стало рекордным с 2018 г. Так турецкая валюта отреагировала на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о пользе проводимой центробанком страны три месяца подряд политики снижения процентной ставки. С начала года с учетом торгов во вторник турецкая лира подешевела на 40%. В результате стоимость жизни в Стамбуле, по данным numbeo.com, уже в 2 раза ниже, чем в Москве, а стоимость недвижимости – в 5–6 раз.
Эрдоган в понедельник, 22 ноября, подчеркнул, что регулятор делает «правильные вещи» в отношении курса национальной валюты. По словам главы государства, политика Центробанка Турции ориентирована на инвестиции, производство, занятость и экспорт, а не на «порочный круг высоких процентных ставок и низких обменных курсов». «Мы выйдем из этой экономической войны за независимость с победой», – заявил Эрдоган. Нет никакой экономической освободительной войны, а есть обесценившаяся турецкая лира и Турция, дискредитированная плохим управлением, заявил Али Бабаджан – один из основателей правящей Партии справедливости и развития, ушедший из нее в оппозицию Эрдогану.