Черный вторник в Стамбуле

Это падение стало рекордным с 2018 г. Так турецкая валюта отреагировала на заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о пользе проводимой центробанком страны три месяца подряд политики снижения процентной ставки. С начала года с учетом торгов во вторник турецкая лира подешевела на 40%. В результате стоимость жизни в Стамбуле, по данным numbeo.com, уже в 2 раза ниже, чем в Москве, а стоимость недвижимости – в 5–6 раз.