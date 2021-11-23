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Финансы

Курс турецкой лиры упал после заявления Эрдогана о пользе снижения ставок

Ведомости

Курс турецкой лиры по отношению к доллару 23 ноября снизился на рекордные 9%, что является максимальным падением турецкой валюты с августа 2018 г., сообщает Financial Times. Турецкая валюта впервые в истории преодолела порог в 12 лир за $.

Курс турецкой валюты начал падать после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он похвалил ЦБ за недавнее снижение процентной ставки. Всего за год курс турецкой лиры по отношению к доллару снизился на 40%. 

Центробанк Турции 19 ноября снизил учетную ставку до 15% с 16%, а 22 ноября Эрдоган заявил, что «доволен снижением ставки», которое происходит третий месяц подряд вопреки предупреждениям экономистов о разгоне инфляции. Как отмечает FT, годовая инфляция в Турции уже приближается к 20%. 

В ходе сегодняшнего заявления Эрдоган заявил, что страна не поддастся экономистам, «оппортунистам» и «глобальным финансовым акробатам», призывающим к повышению процентных ставок.

По его словам, правительство уделяет приоритетное внимание росту, чтобы стимулировать рост инвестиций, производства, экспорта и занятости.  «С помощью бога и поддержки нашего народа мы выйдем на поверхность, победим в этой войне за экономическую независимость», — цитирует издание Эрдогана. 

За последние два года Эрдоган трижды менял глав Центрального банка. В марте 2021 г. с поста был уволен Наджи Агбал, который всего четыре месяца возглавлял турецкий регулятор. Агбал 18 марта поднял ставку сразу на 2 п. п. – с 17 до 19%, объясняя это сдерживанием инфляции, которая в феврале в годовом выражении составила 15,5%. Через сутки с небольшим он лишился своего поста. Ему на смену пришел банкир, экономист и бывший депутат Шахап Кавджиоглу. Он поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных