Курс турецкой лиры упал после заявления Эрдогана о пользе снижения ставок
Курс турецкой лиры по отношению к доллару 23 ноября снизился на рекордные 9%, что является максимальным падением турецкой валюты с августа 2018 г., сообщает Financial Times. Турецкая валюта впервые в истории преодолела порог в 12 лир за $.
Курс турецкой валюты начал падать после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он похвалил ЦБ за недавнее снижение процентной ставки. Всего за год курс турецкой лиры по отношению к доллару снизился на 40%.
Центробанк Турции 19 ноября снизил учетную ставку до 15% с 16%, а 22 ноября Эрдоган заявил, что «доволен снижением ставки», которое происходит третий месяц подряд вопреки предупреждениям экономистов о разгоне инфляции. Как отмечает FT, годовая инфляция в Турции уже приближается к 20%.
В ходе сегодняшнего заявления Эрдоган заявил, что страна не поддастся экономистам, «оппортунистам» и «глобальным финансовым акробатам», призывающим к повышению процентных ставок.
По его словам, правительство уделяет приоритетное внимание росту, чтобы стимулировать рост инвестиций, производства, экспорта и занятости. «С помощью бога и поддержки нашего народа мы выйдем на поверхность, победим в этой войне за экономическую независимость», — цитирует издание Эрдогана.
За последние два года Эрдоган трижды менял глав Центрального банка. В марте 2021 г. с поста был уволен Наджи Агбал, который всего четыре месяца возглавлял турецкий регулятор. Агбал 18 марта поднял ставку сразу на 2 п. п. – с 17 до 19%, объясняя это сдерживанием инфляции, которая в феврале в годовом выражении составила 15,5%. Через сутки с небольшим он лишился своего поста. Ему на смену пришел банкир, экономист и бывший депутат Шахап Кавджиоглу. Он поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию.