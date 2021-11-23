Курс турецкой лиры упал после заявления Эрдогана о пользе снижения ставок

За последние два года Эрдоган трижды менял глав Центрального банка. В марте 2021 г. с поста был уволен Наджи Агбал, который всего четыре месяца возглавлял турецкий регулятор. Агбал 18 марта поднял ставку сразу на 2 п. п. – с 17 до 19%, объясняя это сдерживанием инфляции, которая в феврале в годовом выражении составила 15,5%. Через сутки с небольшим он лишился своего поста. Ему на смену пришел банкир, экономист и бывший депутат Шахап Кавджиоглу. Он поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию.