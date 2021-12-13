Силуанов спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году на уровне 4,3-4,5%
Минфин ожидает, что рост российской экономики достигнет 4,3-4,5% в текущем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Это выше действующего прогноза Минэкономразвития в 4,2%, который лег в основу бюджета на 2022 г.
«Этот год для России очень неплохой с точки зрения экономического роста — более 4%, 4,3-4,5% мы ожидаем роста экономики в текущем году. Следующий год, по нашим планам, рост продолжится, темпы увеличения составят около 3%. Мы надеемся, что также будет спрос и на трудовые ресурсы, у нас самая низкая безработица в последнее время, все это будет пополнять нашу казну, и все это будет давать ресурсы для решения тех задач, которые правительство Российской Федерации поставило», — сказал Силуанов в интервью ТАСС.
Схожий прогноз роста экономики ранее озвучил глава Минэкономразвития Максим Решетников — по его словам, рост в 4,6% за 10 месяцев текущего года позволяет ожидать «чуть лучших оценок». При этом еще 18 октября Решетников заявлял, что восстановление экономики исчерпалось, поэтому рост ВВП по итогам года вряд ли превысит прогноз в 4,2%.