Цена на газ в Европе достигла максимума с начала октября

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался начался во второй половине весны. 6 октября на фьючерсном рынке был установлен исторический рекорд — почти $2000 за тысячу кубометров — на фоне низкой заполненности европейских подземных хранилищ в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Президент РФ Владимир Путин среди причин рекордного подорожания называл также биржевое ценообразование на газ в Европе вместо долгосрочных контрактов, которые позволяют покупать газ по цене ниже рыночной.