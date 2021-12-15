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Экономика

Цена на газ в Европе достигла максимума с начала октября

Ведомости

Спотовая цена на газ в Европе в среду, 15 декабря, достигала максимальных значений с 6 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

К 10:22 мск стоимость фьючерса на газ с поставкой в январе на нидерландском хабе TTF составляла $1550 за 1 тыс. куб. м. К 13:57 мск котировки снизились до $1446 за тысячу кубометров.

При этом в прошлом месяце средняя стоимость контракта «на день вперед» на TTF составляла $945, а в декабре — $1182 за тысячу кубометров, по данным «Интерфакса». С начала года среднее значение контракта выросло до $518. В апреле — мае, средняя цена на споте по TTF находилась в диапазоне $250-300 за тысячу кубометров.

13 декабря цены на газ в Европе поднялись до $1380 за 1 тыс. куб. м, показав рекордный рост с 5 октября, после заявления МИД ФРГ о том, что для запуска российского газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время пока нет оснований из-за его несоответствия требованиям европейского законодательства.

Ощутимый рост цен на газ в Европе начался начался во второй половине весны. 6 октября на фьючерсном рынке был установлен исторический рекорд — почти $2000 за тысячу кубометров — на фоне низкой заполненности европейских подземных хранилищ в преддверии отопительного сезона и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии. Президент РФ Владимир Путин среди причин рекордного подорожания называл также биржевое ценообразование на газ в Европе вместо долгосрочных контрактов, которые позволяют покупать газ по цене ниже рыночной.

Свой вклад в рост цен внесло и снижение выработки ветряных электростанций. 14 декабря вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии на континенте находился на уровне 9,9% против 15,4% в ноябре 2020-го, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Между тем уровень заполненности европейских ПХГ, по данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 13 декабря достиг отметки 61,9% от их максимальной вместимости — на 16,8% ниже среднего значения за последние пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных