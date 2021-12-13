Цены на газ идут вверх из-за политики, дефицита и холодов

Зимний сезон Европа встретила с рекордным дефицитом газа в подземных хранилищах газа (ПХГ). По информации Gas Infrastructure Europe (GIE), на 11 декабря хранилища были заполнены на 63% (68 млрд куб. м), в то время как на эту же дату 2020 г. хранилища были заполнены более чем на 95%. В начале ноября президент России Владимир Путин завил, что «Газпрому» необходимо ускорить заполнение ПХГ в Европе после завершения закачки энергоресурса в хранилища на домашнем рынке. На фоне этого заявления спотовые цены в Европе опустились с $1250 до $975 за 1000 куб. м. Но к началу декабря европейские страны из-за погодного фактора израсходовали около 23% от совокупных запасов газа, закачанных в хранилища.