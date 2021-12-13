Цены на газ идут вверх из-за политики, дефицита и холодов

Цены на газ идут вверх из-за политики, дефицита и холодовДо конца года они могут перевалить и за $2000 за 1000 куб. м, полагают эксперты
Спотовые цены (январский фьючерс) на газ в Европе 13 декабря поднялись до $1380 за 1000 куб. м, что стало рекордным ростом с 5 октября. При этом 10 декабря, по данным биржи ICE, на голландском хабе TTF фьючерс стоил около $1255 за 1000 куб. м. Высокие цены сохраняются и на азиатском рынке. По данным индекса Platts, 10 декабря 1000 куб. м природного газа стоили около $1260.
Рост цен произошел на фоне резкого заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в интервью телеканалу ZDF. Она отметила, что не видит оснований для запуска в ближайшее время российского газопровода «Северный поток — 2». «В нынешнем виде данный трубопровод не может быть одобрен, поскольку он не отвечает требованиям европейского энергетического законодательства», – цитирует ее Deutsche Welle. Бербок также подчеркнула, что решение о несоответствии «Северного потока — 2» нормам ЕС было принято немецким регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur).
В середине ноября немецкий регулятор сообщил о временной приостановке сертификации компании Nord Stream 2 AG (структура «Газпрома», владеет новым газопроводом) в качестве независимого оператора «Северного потока – 2». Bundesnetzagentur сообщал, что для продолжения сертификации зарегистрированную в швейцарском Цуге Nord Stream 2 AG необходимо будет организовать в соответствии с законодательством Германии. Для этой цели компании-оператору потребуется создать в Германии дочернее предприятие, обладающее правом собственности на участок трубопровода, проходящий через территорию ФРГ. На фоне этого сообщения тогда спотовые цены выросли примерно на $100 за 1000 куб. м.
Зимний сезон Европа встретила с рекордным дефицитом газа в подземных хранилищах газа (ПХГ). По информации Gas Infrastructure Europe (GIE), на 11 декабря хранилища были заполнены на 63% (68 млрд куб. м), в то время как на эту же дату 2020 г. хранилища были заполнены более чем на 95%. В начале ноября президент России Владимир Путин завил, что «Газпрому» необходимо ускорить заполнение ПХГ в Европе после завершения закачки энергоресурса в хранилища на домашнем рынке. На фоне этого заявления спотовые цены в Европе опустились с $1250 до $975 за 1000 куб. м. Но к началу декабря европейские страны из-за погодного фактора израсходовали около 23% от совокупных запасов газа, закачанных в хранилища.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков полагает, что ключевым фактором, влияющим на рост цен, является низкий уровень запасов газа при растущем потреблении в период холодов и отсутствии перспектив роста поставок. Эксперт также добавил, что в долгосрочной перспективе равновесную цену на рынке газа в Европе можно ожидать на уровне $250-300 за 1000 куб. м. «Но, судя по всему, рынок придет к равновесию не раньше 2023 г.», – добавил он.
Но аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что долгосрочные факторы, такие как ограниченные объемы газа в ПХГ или продолжающееся юридическое урегулирование ситуации с «Северным потоком – 2», уже нашли отражение в биржевых ценах ранее.
Эксперт подчеркнул, что сейчас на рыночную конъюнктуру, прежде всего, оказывают влияние малопредсказуемые факторы, такие как погода или тактические действия поставщиков, в частности решения «Газпрома» по регулированию прокачки по газопроводу Ямал — Европа или через территорию Украины. Капитонов также добавил, что прямое влияние на цену газа в Европе оказывают спотовые цены в Азии. Он полагает, что для роста спроса на газ и в Европе, и на развивающихся азиатских рынках его стоимость должна находиться в коридоре $250-280 за 1000 куб. м.
По мнению аналитика, сейчас на рынке не наблюдается факторов, способных кардинально изменить ценовую конъюнктуру, как минимум до конца отопительного сезона. Капитонов считает, что ранний гипотетический запуск «Северного потока – 2» мог бы успокоить трейдеров даже не с точки зрения поступления на рынок дополнительных объемов, а с точки зрения диверсификации маршрутов поставок. В случае непредвиденных погодных аномалий или резкого сокращения предложения со стороны поставщиков нельзя исключать, что цены могут вырасти до $2000 за 1000 куб. м, добавил Капитонов.
Общее сокращение объемов запасов газа в европейских хранилищах наблюдается уже с начала ноября, нынешний же рост цен связан с фактором «Северного потока – 2», полагает консультант Vygon Consulting Иван Тимонин. Он предположил, что на фоне сокращения запасов в ПХГ, роста потребления в зимний сезон, сохранения высоких спотовых цен на азиатском рынке, а также возможного переноса запуска «Северного потока – 2» до конца года цены на газ в Европе могут превысить отметку в $2000 за 1000 куб. м.
Эксперт также добавил, что снижение цен до уровня менее $1000 за 1000 куб. м наступит не ранее II квартала 2022 г., после запуска и выхода на полную мощность двух крупных американских проектов по производству сжиженного газа – Calcasieu Pass на 10 млн т и шестой очереди Sabine Pass на 5,2 млн т СПГ в год. К этому моменту, добавил он, можно будет ожидать запуска «Северного потока – 2». В таком случае цены могут снизиться до $600-800 за 1000 куб. м, отметил Тимонин.