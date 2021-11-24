В Германии согласован состав нового правительства

Судьба «Северного потока – 2» не зависит от госпожи Бербок, как бы она ни пыталась его закрыть, считает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Она прекрасно понимает, что газопроводу быть, продолжает он. Отсутствие «Северного потока – 2» в тексте коалиционного соглашения не означает отказа от него или отказа от преемственности с прежним правительством, которое поддерживало «Северный поток – 2», считает Белов. Тем более что проект уже фактически завершен, идет заполнение трубы техническим газом. Кроме того, многие представители будущего правительства как минимум высказывались в поддержку этого проекта с экономической точки зрения.