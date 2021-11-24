В Германии согласован состав нового правительства

В Германии согласован состав нового правительстваКабинет министров не будет мешать запуску «Северного потока – 2», отмечают эксперты
Социал-демократы, «Зеленые» и Свободные демократы Германии спустя почти два месяца после выборов договорились о составе нового правительства. Информация о коалиционном соглашении будет скоро объявлена, сообщил германский таблоид Bild. Новым канцлером ФРГ станет министр финансов в правительстве Ангелы Меркель социал-демократ Олаф Шольц. Один из лидеров «Зеленых» Анналена Бербок станет в новом правительстве министром иностранных дел. По данным издания, сопредседатель Бербок в партии «Зеленых» получит новое министерство по делам климата и экономики. Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер добился для себя поста министра финансов. Также СвДП отошел пост министра юстиции, а портфели министров здравоохранения и обороны получили социал-демократы. Шольц подтвердил подписание соглашения о коалиции в своем Twitter.
Хуже, чем сейчас, состояние российско-германских отношений в политической сфере сложно придумать, говорит Владислав Белов из Центра страновых исследований Института Европы РАН. Понятно, что Бербок настроена антироссийски (партия «Зеленых», в частности, выступает против газопровода «Северный поток – 2») и не будет стремиться улучшить политические отношения двух стран. Но отношения по линии министерства экономики и экологии по линии «зеленого перехода», водородной энергетики, а также с другими ведомствами Германии сохранятся, говорит эксперт.
Газопровод «Северный поток – 2» (СП–2) в соглашении не упоминается, а газ назван важным топливом для обеспечения перехода к «зеленой экономике». Что касается отношений с Россией в целом, то, согласно документу, правительство требует «немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины и насилия в Восточной Украине». «Мы поддерживаем путь к мирному решению конфликта на востоке Украины, что является условием отмены соответствующих санкций», – говорится в документе (цитата по Business Insider). В то же время там констатируется «важность стабильных отношений» с Россией.
Консенсус по «Северному потоку – 2» достигнут и в Германии, и в общем в Европе, не считая ряда восточноевропейских стран, отмечает заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности по газовым проблемам Алексей Гривач. Вывод вопроса об СП-2 из коалиционного соглашения означает, что стороны имели слишком разные мнения в его отношении, но не захотели терять лицо в публичном пространстве. Активного противодействия газопроводу от нового германского правительства ждать не стоит и официальная позиция «Зеленых» окажет мало влияния на реальную политику Берлина, считает Гривач.
Судьба «Северного потока – 2» не зависит от госпожи Бербок, как бы она ни пыталась его закрыть, считает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Она прекрасно понимает, что газопроводу быть, продолжает он. Отсутствие «Северного потока – 2» в тексте коалиционного соглашения не означает отказа от него или отказа от преемственности с прежним правительством, которое поддерживало «Северный поток – 2», считает Белов. Тем более что проект уже фактически завершен, идет заполнение трубы техническим газом. Кроме того, многие представители будущего правительства как минимум высказывались в поддержку этого проекта с экономической точки зрения.
Новое правительство продолжит реализовывать «зеленую сделку», говорит Белов, курс на декарбонизацию не изменится, а импорт энергоносителей, в том числе из России, будет в перспективе сокращаться, но Россия к этому готова, считает Белов.
Хотя участие «Зеленых» в правительстве активизирует курс в рамках «зеленой сделки», СП–2 это не заденет, соглашается Александр Камкин из Центра германских исследований Института Европы РАН. По его мнению, несмотря на громкие заявления, Россия и Германия достигнут компромисса и решат вопрос сертификации газопровода.
Официально Шольц станет канцлером не позднее 8 декабря, пишет немецкое издание Spiegel. К этой дате приурочено заседание бундестага, на котором Шольца изберут. Но при определенных обстоятельствах оно может состояться и раньше, 6 декабря, отмечает Spiegel.
Коалиция, которую немцы по цветам партий называют «светофорной», оставила в оппозиции Христианско-демократический союз (ХДС) – партию Ангелы Меркель, бессменно правившую с 2005 г. В последний срок Меркель консерваторы из ХДС возглавляли страну в коалиции с СДПГ. За бортом остались и представленные в бундестаге радикалы – ультраправая «Альтернатива для Германии» и партия «Левые».
Власть в стране меняется после парламентских выборов, состоявшихся 26 сентября. На них победу одержали социал-демократы, незначительно опередившие ХДС, – 25,7% против 24,1%. Для консерваторов это худший результат в истории. Третье место заняли «Зеленые», набравшие 14,8% голосов. СвДП получила 11,5% голосов, а правопопулисты из «Альтернативы для Германии» – 10,3%. Аутсайдером оказалась «Левая», за нее проголосовали только 4,9% избирателей.
На последних выборах Меркель не выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера. Вместо нее на выборы от консервативного блока пошел премьер-министр самой населенной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет. Главным его оппонентом внутри блока был Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза. В конце концов выбор был сделан в пользу Лашета, хотя Зёдер пользовался большей поддержкой избирателей.