«Сбер» прогнозирует увеличение ключевой ставки до 8,5% в 2021 году

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству «РИА Новости» 9 декабря допустила рост инфляции в России выше 7,9% (верхний диапазон прогноза регулятора) по итогам года. За день до публикации интервью министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что рост цен в конце года окажется на уровне «8% плюс». 10 декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инфляционный всплеск не окончен: на данный момент мир находится во второй стадии роста цен, но в 2022 г., вероятно, глобальная экономика столкнется с третьей волной инфляции.