«Сбер» прогнозирует увеличение ключевой ставки до 8,5% в 2021 году
«Сбер» ожидает увеличения ключевой ставки Банком России сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5%, заявила на Дне инвестора старший вице-президент «Сбера», руководитель блока финансов Александра Бурико. По ее словам, в банке ожидают снижения ключевой ставки до 8% лишь к концу 2022 г.
Согласно презентации «Сбера», снижение ключевой ставки до 8% произойдет на фоне снижения уровня инфляции до 4,5% на конец следующего года. При этом в декабре 2023 г. ключевая ставка будет находиться на уровне 5,25%, прогнозирует «Сбер».
Ближайшее заседание совета директоров Банка России пройдет в пятницу, 17 декабря. Ключевая ставка в России с января этого года выросла с исторически минимальных 4,25% до рекордных с июля 2019 г. 7,5%.
Таким образом, это может стать седьмым подряд повышением ставки ЦБ. По оценке аналитиков, главной причиной такого решения будет рост инфляции выше ожиданий.
По данным Росстата, инфляция в ноябре в годовом выражении ускорилась до 8,4% – это максимум с начала 2016 г. В начале декабря экономические власти констатировали, что предыдущие прогнозы не сбылись и рост цен оказался хуже ожиданий.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству «РИА Новости» 9 декабря допустила рост инфляции в России выше 7,9% (верхний диапазон прогноза регулятора) по итогам года. За день до публикации интервью министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что рост цен в конце года окажется на уровне «8% плюс». 10 декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инфляционный всплеск не окончен: на данный момент мир находится во второй стадии роста цен, но в 2022 г., вероятно, глобальная экономика столкнется с третьей волной инфляции.