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Экономика

«Сбер» прогнозирует увеличение ключевой ставки до 8,5% в 2021 году

Ведомости

«Сбер» ожидает увеличения ключевой ставки Банком России сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5%, заявила на Дне инвестора старший вице-президент «Сбера», руководитель блока финансов Александра Бурико. По ее словам, в банке ожидают снижения ключевой ставки до 8% лишь к концу 2022 г. 

Согласно презентации «Сбера», снижение ключевой ставки до 8% произойдет на фоне снижения уровня инфляции до 4,5% на конец следующего года. При этом в декабре 2023 г. ключевая ставка будет находиться на уровне 5,25%, прогнозирует «Сбер».  

Ближайшее заседание совета директоров Банка России пройдет в пятницу, 17 декабря. Ключевая ставка в России с января этого года выросла с исторически минимальных 4,25% до рекордных с июля 2019 г. 7,5%. 

Таким образом, это может стать седьмым подряд повышением ставки ЦБ. По оценке аналитиков, главной причиной такого решения будет рост инфляции выше ожиданий.

По данным Росстата, инфляция в ноябре в годовом выражении ускорилась до 8,4% – это максимум с начала 2016 г. В начале декабря экономические власти констатировали, что предыдущие прогнозы не сбылись и рост цен оказался хуже ожиданий.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью агентству «РИА Новости» 9 декабря допустила рост инфляции в России выше 7,9% (верхний диапазон прогноза регулятора) по итогам года. За день до публикации интервью министр экономического развития Максим Решетников также заявил, что рост цен в конце года окажется на уровне «8% плюс». 10 декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что инфляционный всплеск не окончен: на данный момент мир находится во второй стадии роста цен, но в 2022 г., вероятно, глобальная экономика столкнется с третьей волной инфляции.

Ранее по теме: Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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