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Продуктовый набор для селедки под шубой в России подорожал за год на 16%

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Ингредиенты для салата «селедка под шубой» за год подорожали на 16% до в среднем 453 руб. за пять порций, сообщил ТАСС со ссылкой на «Сбермаркет». Сервис проанализировал цены на товары более 120 ритейлеров, которые сотрудничают с маркетплейсом, и сравнил цены по всей России в декабре 2020 и 2021 гг.  В прошлом году ингредиенты для такого салата, согласно исследованию, стоили 389 руб.

В салат «Сельдь под шубой» входят свекла, морковь, куриные яица, майонез, репчатый лук, картофель и селедка. По данным аналитиков, больше всего подорожала сельдь — на 70 руб. до 162 руб. за 800 г. Стоимость овощей в среднем осталась прежней: 10 яиц стоят 71 руб., 1 кг картофеля — 83 руб., 500 г лука — 15 руб., 500 г моркови — 19 руб., 1 кг свеклы — 35 руб., упаковка майонеза — 68 руб. 

Согласно данным Росстата, порция оливье в 2021 г. подорожала на 15%, до 416 руб., а селедка под шубой — на 25%, до 209 руб. Больше всего подорожали картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30-78%. 

По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в России в сентябре составила 9,2%, а к концу ноября увеличилась до 10%. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России в ноябре выросла до 8,1%.

Ранее по теме: Продуктовый набор для оливье и селедки под шубой подорожал на 15-25%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных