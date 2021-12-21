Продуктовый набор для селедки под шубой в России подорожал за год на 16%

Ингредиенты для салата «селедка под шубой» за год подорожали на 16% до в среднем 453 руб. за пять порций, сообщил ТАСС со ссылкой на «Сбермаркет». Сервис проанализировал цены на товары более 120 ритейлеров, которые сотрудничают с маркетплейсом, и сравнил цены по всей России в декабре 2020 и 2021 гг. В прошлом году ингредиенты для такого салата, согласно исследованию, стоили 389 руб.