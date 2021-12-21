Продуктовый набор для селедки под шубой в России подорожал за год на 16%
Ингредиенты для салата «селедка под шубой» за год подорожали на 16% до в среднем 453 руб. за пять порций, сообщил ТАСС со ссылкой на «Сбермаркет». Сервис проанализировал цены на товары более 120 ритейлеров, которые сотрудничают с маркетплейсом, и сравнил цены по всей России в декабре 2020 и 2021 гг. В прошлом году ингредиенты для такого салата, согласно исследованию, стоили 389 руб.
В салат «Сельдь под шубой» входят свекла, морковь, куриные яица, майонез, репчатый лук, картофель и селедка. По данным аналитиков, больше всего подорожала сельдь — на 70 руб. до 162 руб. за 800 г. Стоимость овощей в среднем осталась прежней: 10 яиц стоят 71 руб., 1 кг картофеля — 83 руб., 500 г лука — 15 руб., 500 г моркови — 19 руб., 1 кг свеклы — 35 руб., упаковка майонеза — 68 руб.
Согласно данным Росстата, порция оливье в 2021 г. подорожала на 15%, до 416 руб., а селедка под шубой — на 25%, до 209 руб. Больше всего подорожали картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30-78%.
По данным Минсельхоза, продовольственная инфляция в России в сентябре составила 9,2%, а к концу ноября увеличилась до 10%. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция в России в ноябре выросла до 8,1%.