В России предложили ввести «цифровое резидентство» для иностранных IT-специалистов

Представитель Минтруда заявил, что министерство в целом поддерживает идею введения статуса «цифрового резидента», но выступает против изменения Трудового кодекса: в ведомстве считают, что иностранных работников нужно привлекать в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений, например на договор подряда. В Минтруде обосновали такую позицию тем, что трудовые отношения подразумевают большую ответственность работодателя перед работником (например, обеспечение последнего средствами производства или выполнение обязательств по пенсионному и социальному страхованию). В министерстве предупреждают, что если работник находится за рубежом, то такие обязательства не могут быть выполнены в полном объеме.