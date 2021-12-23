В России предложили ввести «цифровое резидентство» для иностранных IT-специалистов
Минцифры разрабатывает модель «цифрового резидентства» для иностранных IT-специалистов, которая позволит им регистрировать юрлица и получать льготы в России, передает РБК со ссылкой на участника рынка, знакомого с сутью предложений. Ожидается, что соответствующие поправки в законодательство будут разработаны в феврале 2022 г.
Статус «цифрового резидента» не предоставляет зарубежным специалистам вид на жительство, гражданство или налоговое резидентство. Вместо этого, по задумке Минцифры, они смогут рассчитывать на льготы, аналогичные предусмотренным «налоговым маневром», который с 2021 г. действует в российской IT-отрасли. Речь идет о снижении ставки для страховых взносов с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль — с 20% до 3%.
По словам собеседника РБК, министерство также планирует расширить льготы при налогообложении интеллектуальной собственности по специальному режиму IP Box, который сейчас действует в ряде стран Европы. В отличие от последних, в России такие льготы не распространяются на определенные категории продуктов (доменные имена, товарные знаки, дизайн и др.), а также способы их коммерциализации (например на лицензионные платежи от ПО, разработанного другой компанией).
Среди других предлагаемых мер — изменение правил оформления дистанционной работы по трудовому соглашению из-за границы и присоединение к международным конвенциям, касающимся закрепления правил определения подсудности трудовых споров, а также уплаты различных взносов и платежей. Кроме того, Минцифры предлагает внести поправки в законодательство о валютном контроле, а в также уголовное и административное законодательство, чтобы установить гибкие правила при работе IT-компаний с иностранными контрагентами и минимизировать риски привлечения физических и юридических лиц к уголовной ответственности.
Сообщается, что на межведомственных совещаниях обсуждалась возможность проработки дистанционной идентификации иностранных айтишников при наличии биометрических данных в их паспортах или через платежные системы, а также организации электронного документооборота между российскими и зарубежными компаниями с возможностью признания в РФ документов с иностранной электронной подписью.
Замглавы Минцифры Максим Паршин подтвердил изданию, что ведомство прорабатывает комплекс мер для того, чтобы создать дополнительные условия для релокации зарубежных IT-компаний в российскую юрисдикцию и упростить порядок привлечения квалифицированных айтишников для работы в стране.
«Цифровое резидентство» — важный элемент этих мер. С одной стороны, он позволит дистанционно, без необходимости физического присутствия в России, зарегистрировать юрлицо, получить возможность использования льгот «налогового маневра» и дополнительных преференций, например снятия избыточных ограничений по валютному и экспортному контролю. С другой — для российских ИТ-компаний будет создан механизм упрощенного найма зарубежных специалистов в условиях острого кадрового голода на рынке», — сказал он.
Представитель Минтруда заявил, что министерство в целом поддерживает идею введения статуса «цифрового резидента», но выступает против изменения Трудового кодекса: в ведомстве считают, что иностранных работников нужно привлекать в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений, например на договор подряда. В Минтруде обосновали такую позицию тем, что трудовые отношения подразумевают большую ответственность работодателя перед работником (например, обеспечение последнего средствами производства или выполнение обязательств по пенсионному и социальному страхованию). В министерстве предупреждают, что если работник находится за рубежом, то такие обязательства не могут быть выполнены в полном объеме.