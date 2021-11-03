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Что мешает расцвету российского софта

Кадровая проблема съедает финансовый эффект налогового маневра
Наталия Агафонова , генеральный директор компании «Новые коммуникационные технологии»
Евгений Разумный / Ведомости

Нынешний год может оказаться едва ли не лучшим для российской софтверной отрасли за последние несколько лет. В середине сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко докладывал Владимиру Путину, что экспорт российского программного обеспечения в 2021 г. вырос на 13,5% и превысил $5 млрд в сравнении с тем же периодом прошлого года. Конечно, это не единственный успех. Растет внутренний рынок, причем растет на нем и доля отечественного софта. Одна из возможных причин роста – в 2021 г. начал действовать налоговый маневр для российских IT-компаний. Но может ли только протекционизм властей обеспечить рост?

Есть довольно много сегментов софтверного рынка, которые лишь выиграли от пандемии: показали динамичный рост решения для совместной работы, для видеоконференцсвязи, приложения для удаленных офисов. Рынок систем электронного документооборота в 2020 г. вырос на 10%, а в этом году ему прогнозируют рост на 12–15%. Российский рынок облачных услуг показал в прошлом году рост почти на 30%, и он продолжит расти. Более того, исследование ассоциации «Руссофт» выявило, что в России намечается бум инвестиций в софтверные компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных