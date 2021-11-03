Что мешает расцвету российского софта

Нынешний год может оказаться едва ли не лучшим для российской софтверной отрасли за последние несколько лет. В середине сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко докладывал Владимиру Путину, что экспорт российского программного обеспечения в 2021 г. вырос на 13,5% и превысил $5 млрд в сравнении с тем же периодом прошлого года. Конечно, это не единственный успех. Растет внутренний рынок, причем растет на нем и доля отечественного софта. Одна из возможных причин роста – в 2021 г. начал действовать налоговый маневр для российских IT-компаний. Но может ли только протекционизм властей обеспечить рост?