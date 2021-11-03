Что мешает расцвету российского софта

Что мешает расцвету российского софтаКадровая проблема съедает финансовый эффект налогового маневра
Нынешний год может оказаться едва ли не лучшим для российской софтверной отрасли за последние несколько лет. В середине сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко докладывал Владимиру Путину, что экспорт российского программного обеспечения в 2021 г. вырос на 13,5% и превысил $5 млрд в сравнении с тем же периодом прошлого года. Конечно, это не единственный успех. Растет внутренний рынок, причем растет на нем и доля отечественного софта. Одна из возможных причин роста – в 2021 г. начал действовать налоговый маневр для российских IT-компаний. Но может ли только протекционизм властей обеспечить рост?
Есть довольно много сегментов софтверного рынка, которые лишь выиграли от пандемии: показали динамичный рост решения для совместной работы, для видеоконференцсвязи, приложения для удаленных офисов. Рынок систем электронного документооборота в 2020 г. вырос на 10%, а в этом году ему прогнозируют рост на 12–15%. Российский рынок облачных услуг показал в прошлом году рост почти на 30%, и он продолжит расти. Более того, исследование ассоциации «Руссофт» выявило, что в России намечается бум инвестиций в софтверные компании.