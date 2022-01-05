Bloomberg предупредил о полном исчерпании запасов газа в Европе
Газ в Европе может закончиться через два месяца на фоне холодной погоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
«Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в публикации.
Сейчас европейские газовые хранилища заполнены на 56%, что на 15 п. п. меньше среднего показателя за 10 лет, отмечает агентство. По данным исследовательской компании Wood Mackenzie, к концу марта доля упадет до самого низкого за всю историю уровня в 15%. И это при нормальных погодных условиях, подчеркивают эксперты.
Ситуация на европейском газовом рынке резко обострилась в августе 2021 г., однако в целом она складывалась годами, поясняет Bloomberg. Дело в том, что Европа находится в процессе энергетического перехода и закрывает угольные электростанции, тем самым увеличивая свою зависимость от возобновляемых источников энергии. Хотя ветер и солнце чище, они непостоянны, подчеркивают эксперты. Об этом свидетельствует внезапное падение мощностей на фоне погодных условий.
Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м., следует из информации на бирже ICE. Затем, благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США, цены упали, а в последние дни вернулись к росту. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1120 за 1000 куб. м.