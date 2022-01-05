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Экономика

Bloomberg предупредил о полном исчерпании запасов газа в Европе

Ведомости

Газ в Европе может закончиться через два месяца на фоне холодной погоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

«Поскольку два самых холодных зимних месяца еще впереди, есть опасения, что в Европе может закончиться газ», — говорится в публикации.

Сейчас европейские газовые хранилища заполнены на 56%, что на 15 п. п. меньше среднего показателя за 10 лет, отмечает агентство. По данным исследовательской компании Wood Mackenzie, к концу марта доля упадет до самого низкого за всю историю уровня в 15%. И это при нормальных погодных условиях, подчеркивают эксперты.

Ситуация на европейском газовом рынке резко обострилась в августе 2021 г., однако в целом она складывалась годами, поясняет Bloomberg. Дело в том, что Европа находится в процессе энергетического перехода и закрывает угольные электростанции, тем самым увеличивая свою зависимость от возобновляемых источников энергии. Хотя ветер и солнце чище, они непостоянны, подчеркивают эксперты. Об этом свидетельствует внезапное падение мощностей на фоне погодных условий.

Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м., следует из информации на бирже ICE. Затем, благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США, цены упали, а в последние дни вернулись к росту. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1120 за 1000 куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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