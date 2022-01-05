Bloomberg предупредил о полном исчерпании запасов газа в Европе

Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м., следует из информации на бирже ICE. Затем, благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США, цены упали, а в последние дни вернулись к росту. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1120 за 1000 куб. м.