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Экономика

ФНС начала анализировать российскую экономику

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила аналитический портал с макроэкономическими индикаторами, позволяющими проанализировать экономику России. Показатели сформированы на основе агрегированной налоговой отчетности компаний. Внимание на портал обратил РБК.

«На портале разъясняются ключевые направления деятельности ведомства и приводятся пояснения текущей ситуации по отраслям экономики и поступлениям. Каждый показатель или цифра сопровождается комментарием — что означает, для чего применяется, какие факторы влияют на изменение динамики. Вся информация представлена в легко читаемом графическом исполнении с возможностью просмотра данных за несколько лет», — говорится на сайте.

Портал содержит несколько разделов. Там можно узнать новости, объемы поступления в бюджеты страны всех уровней по налогам и страховым взносам в разрезе периодов, налоговые индикаторы, показатели деятельности налоговой системы России.

Информация собрана на основе информации, полученной от 164 млн налогоплательщиков. Сейчас портал работает в тестовом режиме, предполагается, что находящиеся там сведения будут дополняться.

Например, по данным ФНС, прибыль российских организаций за девять месяцев 2021 г. составила 19,2 трлн руб., увеличившись на 50,78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Выручка достигла 224,5 трлн руб., то есть возросла на 26,42% в годовом выражении. Данные по прибыли отличаются от тех, что приводил Росстат. Так, согласно статистическому ведомству, сальдированная прибыль организаций в январе-сентябре составила 19,56 трлн руб., увеличившись в годовом выражении в 2,8 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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