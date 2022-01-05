ФНС начала анализировать российскую экономику

Например, по данным ФНС, прибыль российских организаций за девять месяцев 2021 г. составила 19,2 трлн руб., увеличившись на 50,78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Выручка достигла 224,5 трлн руб., то есть возросла на 26,42% в годовом выражении. Данные по прибыли отличаются от тех, что приводил Росстат. Так, согласно статистическому ведомству, сальдированная прибыль организаций в январе-сентябре составила 19,56 трлн руб., увеличившись в годовом выражении в 2,8 раза.