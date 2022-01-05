ФНС начала анализировать российскую экономику
«На портале разъясняются ключевые направления деятельности ведомства и приводятся пояснения текущей ситуации по отраслям экономики и поступлениям. Каждый показатель или цифра сопровождается комментарием — что означает, для чего применяется, какие факторы влияют на изменение динамики. Вся информация представлена в легко читаемом графическом исполнении с возможностью просмотра данных за несколько лет», — говорится на сайте.
Портал содержит несколько разделов. Там можно узнать новости, объемы поступления в бюджеты страны всех уровней по налогам и страховым взносам в разрезе периодов, налоговые индикаторы, показатели деятельности налоговой системы России.
Информация собрана на основе информации, полученной от 164 млн налогоплательщиков. Сейчас портал работает в тестовом режиме, предполагается, что находящиеся там сведения будут дополняться.
Например, по данным ФНС, прибыль российских организаций за девять месяцев 2021 г. составила 19,2 трлн руб., увеличившись на 50,78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Выручка достигла 224,5 трлн руб., то есть возросла на 26,42% в годовом выражении. Данные по прибыли отличаются от тех, что приводил Росстат. Так, согласно статистическому ведомству, сальдированная прибыль организаций в январе-сентябре составила 19,56 трлн руб., увеличившись в годовом выражении в 2,8 раза.