В Совфеде оценили увеличение пенсий после индексации на 8,6%
Средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера России увеличится на 1400 руб. после индексации на 8,6% в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«Средняя пенсия по России составляла до 1 января немногим свыше 16 000 рублей. Таким образом, после индексации на 8,6% она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», — сказала она агентству «РИА Новости».
Бибикова уточнила, что дополнительная индексация, вероятно, будет произведена задним числом, то есть с 1 января этого года. Госдума и Совфед, скорее всего, примут соответствующий закон до конца января.
В соответствии с законом о федеральном бюджете, с 1 января пенсии в России проиндексировали на 5,9%. Однако позже Путин сказал, что этого недостаточно на фоне высокой инфляции в стране: по предварительной оценке Росстата, она составила рекордные с начала 2016 г. 8,39% в 2021 г. при цели Центробанка в 4%. В связи с этим сегодня глава государства поручил правительству в ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%.
Как сообщал Минтруд, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера России в 2021 г. составил 17 443 руб., то есть вырос на 6,3%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2022 г. эта сумма должна была повыситься до 18 521 руб., в 2023 г. — до 19 477 руб., а в 2024 г. — до 20 469 руб.
Согласно опубликованному ранее докладу Росстата о социально-экономическом положении России за первые 11 месяцев 2021 г., средний размер назначенной пенсии в стране по итогам ноября составил 15 847 руб. В номинальном выражении показатель вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., однако в реальном — с учетом инфляции, которая в ноябре составила 8,4% в годовом выражении, — снизился на 2,8%. В целом размер пенсии в России в реальном выражении падает десятый месяц подряд.