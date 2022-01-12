В Совфеде оценили увеличение пенсий после индексации на 8,6%

В соответствии с законом о федеральном бюджете, с 1 января пенсии в России проиндексировали на 5,9%. Однако позже Путин сказал, что этого недостаточно на фоне высокой инфляции в стране: по предварительной оценке Росстата, она составила рекордные с начала 2016 г. 8,39% в 2021 г. при цели Центробанка в 4%. В связи с этим сегодня глава государства поручил правительству в ближайшее время проиндексировать пенсии выше инфляции — на 8,6%.