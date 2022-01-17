Bloomberg назвал способ предотвратить новый газовый кризис в Европе

Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE. Затем, благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США, цены временно снизились, но потом вновь стали расти. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1095 за 1000 куб. м. Однако в течение дня он подешевел на 12,8%, примерно до $912 за 1000 куб. м к 17.25 мск.