Bloomberg назвал способ предотвратить новый газовый кризис в Европе
Правительства европейских стран должны ввести для всех компаний, которые владеют газовыми хранилищами, в том числе иностранных, требования по минимальному объему заполнения последних, заявил нефтяной стратег Джулиан Ли в своей статье на Bloomberg. По мнению эксперта, это поможет избежать повторения кризиса, который наблюдается в Европе сейчас.
«Владение газохранилищами в Европе необходимо связать с обязательством заполнять их до зимы, а невыполнение такого требования — с санкциями», — написал Ли.
Таким образом, европейским властям нужно пересмотреть свою газовую стратегию, резюмировал эксперт. Если не сделать этого, регион рискует стать заложником «политических целей» своего самого крупного поставщика — России, подчеркнул Ли.
Как отмечает стратег, «Газпром» через Astora GmbH владеет четвертью немецких газовых хранилищ. К началу этой зимы российская компания не заполнила их. По мнению эксперта, это привело к росту цен на энергоносители для европейских потребителей, а также стало причиной беспокойства по поводу нехватки газа.
Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE. Затем, благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США, цены временно снизились, но потом вновь стали расти. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1095 за 1000 куб. м. Однако в течение дня он подешевел на 12,8%, примерно до $912 за 1000 куб. м к 17.25 мск.