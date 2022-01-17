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Экономика

Bloomberg назвал способ предотвратить новый газовый кризис в Европе

Ведомости

Правительства европейских стран должны ввести для всех компаний, которые владеют газовыми хранилищами, в том числе иностранных, требования по минимальному объему заполнения последних, заявил нефтяной стратег Джулиан Ли в своей статье на Bloomberg. По мнению эксперта, это поможет избежать повторения кризиса, который наблюдается в Европе сейчас.

«Владение газохранилищами в Европе необходимо связать с обязательством заполнять их до зимы, а невыполнение такого требования — с санкциями», — написал Ли.

Таким образом, европейским властям нужно пересмотреть свою газовую стратегию, резюмировал эксперт. Если не сделать этого, регион рискует стать заложником «политических целей» своего самого крупного поставщика — России, подчеркнул Ли. 

Как отмечает стратег, «Газпром» через Astora GmbH владеет четвертью немецких газовых хранилищ. К началу этой зимы российская компания не заполнила их. По мнению эксперта, это привело к росту цен на энергоносители для европейских потребителей, а также стало причиной беспокойства по поводу нехватки газа. 

Газовый кризис в Европе начался в августе прошлого года, когда на фоне установившейся безветренной погоды и высокого спроса перед предстоящими холодами запасы газа в регионе стали падать, а цены на него расти. К 21 декабря они достигли исторически максимальных $2200 за 1000 куб. м, следует из информации на бирже ICE. Затем, благодаря изменению погоды и дополнительным поставкам из США, цены временно снизились, но потом вновь стали расти. Сегодня в начале торгов фьючерс на газ с поставкой в феврале по индексу хаба TTF в Нидерландах стоил около $1095 за 1000 куб. м. Однако в течение дня он подешевел на 12,8%, примерно до $912 за 1000 куб. м к 17.25 мск.

Ранее по теме: Bloomberg предупредил о полном исчерпании запасов газа в Европе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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