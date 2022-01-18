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Экономика

Премьер-министр Молдавии допустила введение режима ЧП из-за нехватки газа

Ведомости

Правительство Молдавии может ввести режим чрезвычайного положения в области энергетики, если поставки газа в страну прекратятся, заявила на брифинге премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

«Мы рассматриваем возможность введения чрезвычайного положения в области энергетики, если столкнемся с угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).

Ситуация зависит от того, сможет ли «Молдовагаз» в срок предоставить авансовый платеж «Газпрому», добавила Гаврилица. Правительство страны рассматривает разные шаги в зависимости от того, получится ли у компании исполнить обязательства вовремя. 

11 января вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти страны обратились к «Газпрому» с просьбой отсрочить на 10-20 дней авансовый платеж за январские поставки газа. «Молдовагазу» не хватает примерно 25 млн евро, чтобы полностью расплатиться с российской компанией за получаемый в первый месяц года газ, отметил он. Предполагается, что за указанный срок «Молдовагаз» накопит нужную сумму.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил журналистам, что компания заплатила «Газпрому» $23 млн по авансому платежу, а четверг предоставит еще $15 млн, пишет «Интерфакс». В целом до 20 января нужно выплатить $63 млн. Покрыть сумму полностью «Молдовагаз», вероятно, не сможет, резюмировал топ-менеджер. 

Ранее, 22 октября 2021 г., парламент Молдавии на фоне возможной нехватки газа в стране ввел в стране на 30 дней режим ЧП, который предусматривал рациональное потребление газа и других энергоресурсов, а также выделение бюджетных средств для ускоренной закупки газа по рыночным ценам. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1000 куб. м, а в январе — $646. Спыну объяснил это повышением спотовых цен в Европе и стоимости нефтепродуктовой корзины, поскольку именно к ним привязано ценообразование по контракту с «Газпромом».

Ранее по теме: Почему Молдавия не может оплатить российский газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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