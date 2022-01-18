Премьер-министр Молдавии допустила введение режима ЧП из-за нехватки газа

Ранее, 22 октября 2021 г., парламент Молдавии на фоне возможной нехватки газа в стране ввел в стране на 30 дней режим ЧП, который предусматривал рациональное потребление газа и других энергоресурсов, а также выделение бюджетных средств для ускоренной закупки газа по рыночным ценам. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за 1000 куб. м, а в январе — $646. Спыну объяснил это повышением спотовых цен в Европе и стоимости нефтепродуктовой корзины, поскольку именно к ним привязано ценообразование по контракту с «Газпромом».