Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с конца января
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже опустился ниже 77 руб. впервые с 24 января этого года, следует из данных площадки.
На открытии торгов 1 февраля доллар стоил 77,32 руб. На минимуме в 12:16 мск он снизился до 76,83 руб. Это самый низкий уровень с 21 января 2022 г.
Схожую динамику демонстрирует курс евро. На открытии торгов сегодня валюта стоила 87 руб. В течение дня показатель падал до 86,52 руб. На таком уровне евро держится третий день подряд.
Рубль стал резко ослабевать по отношению к мировым валютам 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины. Тогда западные страны во главе с США стали активно говорить о готовящемся Россией вторжении в республику и санкциях, которые за этим последуют.
На фоне падения курса рубля Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это смогло замедлить снижение. Затем рубль чуть укрепился после слов директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексея Зайцева о том, что даже мысль о войне с Украиной неприемлема. Чиновник подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у Москвы нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными», а также обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации.
На следующий день, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии эскалации между республикой и Россией. До него об отсутствии признаков готовящегося вторжения высказался министр обороны Украины Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.