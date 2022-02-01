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Экономика

Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с конца января

Ведомости

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже опустился ниже 77 руб. впервые с 24 января этого года, следует из данных площадки. 

На открытии торгов 1 февраля доллар стоил 77,32 руб. На минимуме в 12:16 мск он снизился до 76,83 руб. Это самый низкий уровень с 21 января 2022 г. 

Схожую динамику демонстрирует курс евро. На открытии торгов сегодня валюта стоила 87 руб. В течение дня показатель падал до 86,52 руб. На таком уровне евро держится третий день подряд. 

Рубль стал резко ослабевать по отношению к мировым валютам 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины. Тогда западные страны во главе с США стали активно говорить о готовящемся Россией вторжении в республику и санкциях, которые за этим последуют.

На фоне падения курса рубля Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это смогло замедлить снижение. Затем рубль чуть укрепился после слов директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексея Зайцева о том, что даже мысль о войне с Украиной неприемлема. Чиновник подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у Москвы нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными», а также обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации. 

На следующий день, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии эскалации между республикой и Россией. До него об отсутствии признаков готовящегося вторжения высказался министр обороны Украины Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Ранее по теме: Доля нерезидентов в российском госдолге упала до минимума с 2015 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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