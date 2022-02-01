Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с конца января

На фоне падения курса рубля Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это смогло замедлить снижение. Затем рубль чуть укрепился после слов директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексея Зайцева о том, что даже мысль о войне с Украиной неприемлема. Чиновник подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у Москвы нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными», а также обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации.