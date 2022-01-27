Доллар упал ниже 78 рублей после заявления МИДа о неприемлемости войны с Украиной
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые с 24 января опустился ниже 78 руб., следует из данных Московской биржи. Рубль стал укрепляться по отношению к мировым валютам после заявления директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Алексея Зайцева, что даже мысль о войне с Украиной является для Москвы неприемлемой.
Вчера курс доллара впервые с выборов президента США, то есть с 3 ноября 2020 г., превысил 80 руб. На открытии сегодняшних торгов американская валюта стоила 79,5 руб. и в точке минимума достигала 77,6 руб.
Аналогичная динамика наблюдается и с курсом евро. Вчера он впервые с 20 июля прошлого года преодолел порог в 90 руб., а на открытии сегодняшних торгов стоил 89,3 руб. За день, к 16.20 мск, валюта упала до 86,5 руб. — минимума с 21 января.
Рубль стал резко ослабевать по отношению к мировым валютам 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины. Западные страны во главе с США утверждают, что Россия может вторгнуться на территорию республики, так как на границе между государствами наблюдается наращивание российского военного контингента. США и Евросоюз говорят о санкциях, которые последуют для страны при реализации данного сценария. На фоне падения курса рубля Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.
Сегодня в ходе брифинга Зайцев сказал, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Он подчеркнул, что планов нападать на кого-либо у страны нет. Сценарии о вторжении он назвал «придуманными» и обвинил Запад в искусственном нагнетании ситуации. Он также напомнил о высказываниях ряда профильных украинских чиновников, которые также опровергли данные США о якобы готовящемся вторжении.