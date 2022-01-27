Доллар упал ниже 78 рублей после заявления МИДа о неприемлемости войны с Украиной

Рубль стал резко ослабевать по отношению к мировым валютам 24 января на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины. Западные страны во главе с США утверждают, что Россия может вторгнуться на территорию республики, так как на границе между государствами наблюдается наращивание российского военного контингента. США и Евросоюз говорят о санкциях, которые последуют для страны при реализации данного сценария. На фоне падения курса рубля Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.