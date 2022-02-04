Уровень безработицы в США в январе вырос до 4%
Уровень безработицы в США незначительно увеличился в январе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. В январе этот показатель вырос до 4% против 3,9% в декабре.
Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 000, заметно выше прогнозов (опрошенные Wall Street Journal аналитики ожидали рост на 150 000). В декабре прирост составил 510 000, согласно пересмотренной оценке, а не 199 000, как сообщалось ранее. Занятость продолжила расти в сферах гостиничного сервиса, профессиональных и деловых услуг, розничной торговли, транспорта и складского хозяйства, отмечает ведомство.
Средняя почасовая оплата за минувший месяц увеличилась на 0,7% по сравнению с декабрем и на 5,7% в годовом выражении, достигнув $31,63. В декабре этот показатель составлял $31,4 (+5% год к году). Доля участия населения в занятости в январе составила 62,2%. Это больше, чем в декабре (61,9%), но все еще меньше, чем в допандемийном феврале 2020-го (63,4 %). Средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась на 0,2 часа до 34,5 часа.
На прошлой неделе ФРС США сигнализировала о повышении базовой ставки на фоне «сильного» рынка труда и высокой инфляции. Регулятор продолжит сокращать выкуп облигаций с рынка и свернет программу в начале марта. В феврале 2022 г. ФРС сокращает объем выкупа активов с рынка вдвое — до $30 млрд против $60 млрд в январе. До ноября 2021 года ФРС для вливания ликвидности ежемесячно выкупала бонды с рынка на $120 млрд.