Уровень безработицы в США в январе вырос до 4%

Средняя почасовая оплата за минувший месяц увеличилась на 0,7% по сравнению с декабрем и на 5,7% в годовом выражении, достигнув $31,63. В декабре этот показатель составлял $31,4 (+5% год к году). Доля участия населения в занятости в январе составила 62,2%. Это больше, чем в декабре (61,9%), но все еще меньше, чем в допандемийном феврале 2020-го (63,4 %). Средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась на 0,2 часа до 34,5 часа.