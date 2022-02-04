Газета
Экономика

Уровень безработицы в США в январе вырос до 4%

Ведомости

Уровень безработицы в США незначительно увеличился в январе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. В январе этот показатель вырос до 4% против 3,9% в декабре.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 000, заметно выше прогнозов (опрошенные Wall Street Journal аналитики ожидали рост на 150 000). В декабре прирост составил 510 000, согласно пересмотренной оценке, а не 199 000, как сообщалось ранее. Занятость продолжила расти в сферах гостиничного сервиса, профессиональных и деловых услуг, розничной торговли, транспорта и складского хозяйства, отмечает ведомство.

Средняя почасовая оплата за минувший месяц увеличилась на 0,7% по сравнению с декабрем и на 5,7% в годовом выражении, достигнув $31,63. В декабре этот показатель составлял $31,4 (+5% год к году). Доля участия населения в занятости в январе составила 62,2%. Это больше, чем в декабре (61,9%), но все еще меньше, чем в допандемийном феврале 2020-го (63,4 %). Средняя продолжительность рабочей недели уменьшилась на 0,2 часа до 34,5 часа.

На прошлой неделе ФРС США сигнализировала о повышении базовой ставки на фоне «сильного» рынка труда и высокой инфляции. Регулятор продолжит сокращать выкуп облигаций с рынка и свернет программу в начале марта. В феврале 2022 г. ФРС  сокращает объем выкупа активов с рынка вдвое — до $30 млрд против $60 млрд в январе. До ноября 2021 года ФРС для вливания ликвидности ежемесячно выкупала бонды с рынка на $120 млрд.

Ранее по теме: МВФ: повышение ставки ФРС США может подорвать рост мировой экономики

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных